2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩

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来自 / 联合晚报

文 /
曾琬瑜, 黄佳琪

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年4月24日 3:31 PM

背心阿叔身上的背心多处沾有血迹，他的左手腕也被包扎起来，他接受警方问话后就被送去医院治疗。（读者提供）
背心阿叔身上的背心多处沾有血迹，他的左手腕也被包扎起来，他接受警方问话后就被送去医院治疗。（读者提供）

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两名阿叔被指为了象棋发生口角，随后还大打出手，又砸酒瓶又砸酒杯，搞到双方都挂彩流血。在附近小贩中心的众人见状，急忙上前劝阻，两人见惊动警员到场后才肯罢手，最后双双在滋事打架的罪名下被捕。

这起事故发生在昨天（4月23日）下午2时45分，地点是珍珠百货商场小贩中心。

记者接到读者通报，指当时看到两名阿叔打架，两人都受伤流了很多血，读者也拍下照片提供给《联合晚报》。

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