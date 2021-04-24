2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 订户 来自 / 联合晚报 文 / 曾琬瑜, 黄佳琪 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年4月24日 3:31 PM 背心阿叔身上的背心多处沾有血迹，他的左手腕也被包扎起来，他接受警方问话后就被送去医院治疗。（读者提供） 字体大小: 小 中 大 两名阿叔被指为了象棋发生口角，随后还大打出手，又砸酒瓶又砸酒杯，搞到双方都挂彩流血。在附近小贩中心的众人见状，急忙上前劝阻，两人见惊动警员到场后才肯罢手，最后双双在滋事打架的罪名下被捕。这起事故发生在昨天（4月23日）下午2时45分，地点是珍珠百货商场小贩中心。记者接到读者通报，指当时看到两名阿叔打架，两人都受伤流了很多血，读者也拍下照片提供给《联合晚报》。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 打架 珍珠百货商场 珍珠百货商场小贩中心 SG Cares在淡滨尼百仁中心 设义工综合中心推广志愿服务 法庭方言人通译通人情