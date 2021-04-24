2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩

两名阿叔被指为了象棋发生口角，随后还大打出手，又砸酒瓶又砸酒杯，搞到双方都挂彩流血。在附近小贩中心的众人见状，急忙上前劝阻，两人见惊动警员到场后才肯罢手，最后双双在滋事打架的罪名下被捕。

这起事故发生在昨天（4月23日）下午2时45分，地点是珍珠百货商场小贩中心。

记者接到读者通报，指当时看到两名阿叔打架，两人都受伤流了很多血，读者也拍下照片提供给《联合晚报》。