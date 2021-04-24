在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中

妙龄女郎在黄金坊等德士，头上大片天花板和木架突然坍塌，落在她脚前，只差一公分就砸中她，吓得她花容失色，双脚发软，附近女店员赶紧前来扶她坐下“定惊”和安抚她。

这起事故发生在昨天（4月23日）傍晚约6时，地点是黄金坊靠近入口处的位置。

读者沈先生昨晚把现场照片上载到面簿，他受访时说，当时与友人相约在黄金坊吃饭，友人先到那里，结果看到天花板坍塌的情况，于是把照片发给他。

记者过后到场走访，发现天花板坍塌的面积约有三四米宽长，它刚好落在一家杂货店的门口前。

该店女职员娃莎娜（50岁）表示，当时在店里的她突然听到有东西碎裂的声音，不到一分钟后，整片天花板就塌了下来。

她说，整个过程快到来不及反应，当时一名20多岁的女子就站在她店前面等德士，天花板就在那个女子的眼前落下，坍塌的板块和木架跟女子的脚只差一公分的距离，女子差点就被砸中了。

“那名女子吓得魂飞魄散，愣在那里。我见她双脚发软，赶紧扶她坐下，过了一会儿她才回过神。”

她说，女子缓一缓神后，才继续去等德士坐上车后离开。

另一名零食店女老板妮妮（32岁）则说，事发时大家都显得措手不及，被眼前一幕吓得目瞪口呆。

“当时声响非常大，我住在对面组屋的朋友也告诉我说听得到坍塌的巨响，宛如爆炸声；经过的公众经过都停下来围观，不少人也掏出手机拍照。”

她说，幸亏事情不是发生在晚上，因平日有很多酒客会从餐厅走出来抽烟，也有一些访客则会在那里等车，如果发生在晚上的话，后果不堪设想。

完整报道，请翻阅2021年4月24日的《联合晚报》。