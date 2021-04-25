“世界书香日暨文学四月天”开幕 当局拨3000万元助三委员会推广母语

教育部将在未来五年拨款3000万元，资助三个推广母语学习的委员会，推广母语的学习与应用。其中2500万元将由教育部直接拨款，其余500万元，当局将以“一元对一元”的方式，鼓励个别母语社群自行筹款。

教育部将在未来五年拨款3000万元，资助本地三个推广母语学习的委员会，以集合公众和社区伙伴的专长和资源，营造更好的母语学习环境，推广母语的应用。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲昨早（4月24日）在华侨中学诚毅楼为本年度“世界书香日暨文学四月天”活动揭幕时宣布上述消息。

她指出，此次拨款，显示出政府对母语教育的重视，其中2500万元会是教育部直接拨款，较过去拨款增加了25%。其余500万元，教育部将以“一元对一元”的方式，鼓励个别母语社群自行筹款。

孙雪玲也是推广华文学习委员会主席。她受访时补充，接下来，有关机构会积极探索开发更多的阅读形式和载体，吸引学生通过纸本与非纸本等多种媒介来阅读，接触及学习母语。

孙雪玲：结合校内课程 以微电影等模式促进学习

“我们会与校内的课程相结合，也会通过其他新的方式，例如，与媒体人合作，将读本拍成微电影，并举办配合泛读丛书的漫画创作比赛。希望通过不同的模式，让学生从中爱上母语，爱上母族文化。”

由推广华文学习委员会、国家图书馆管理局，以及华侨中学联办的“世界书香日暨文学四月天”，今年以“书香伴我行”为主题。因疫情关系，开幕式仅邀约30名嘉宾到场，另有超过1000名学生、教育工作者、读书会代表等在线上观看了开幕式直播。

修读华文语特课程 19学生获颁“语特飞跃奖”

另外，从3月到5月，各个读书会和文化团体还举办多场导读会，中小学校也会举办一系列“校园书香日”活动。中小学阅读大使计划成果展今年搬上书香日网站，19名修读华文语特课程的中学及高中学生昨早还获颁“语特飞跃奖”。

孙雪玲也为今年出版的新加坡驻校作家计划第13部作品集《遇见未来》主持推介礼。作为一个已连续推行15年的长青项目，驻校作家计划已累计让过万学生受益。

华侨中学中三学生蔡昀轩（15岁）一直积极参加世界书香日的各类活动。他受访时说，自己对文学和写作充满热爱，甚至可以一边修读英文文学，一边参加华语阅读活动。

对于未来是否会从事华文相关工作，蔡昀轩坦言还未想好，但无论如何，也不会放弃写作和阅读。

“写作对我来说，是繁忙之后的消遣。灵感来了写上一些东西，能让我觉得放松。”

“世界书香日暨文学四月天”获《联合早报》、多个读书会、文化团体和学校支持。一系列活动将举行至5月31日，详情可浏览网站：wbd2021.sg。