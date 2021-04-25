易华仁一大挑战：为公交融资模式寻求可持续方案

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来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年4月25日 5:00 AM

　通讯及新闻部长易华仁（右）2018年为新加坡航空公司数码创新发展蓝图主持推介，同新航总裁吴俊鹏合影。学者认为，易华仁在贸易方面的丰富经验有助我国加快恢复航空业务。（档案照片）
　通讯及新闻部长易华仁（右）2018年为新加坡航空公司数码创新发展蓝图主持推介，同新航总裁吴俊鹏合影。学者认为，易华仁在贸易方面的丰富经验有助我国加快恢复航空业务。（档案照片）

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没有交通领域背景的通讯及新闻部长易华仁受委为交通部长，受访学者认为，他在贸易方面的丰富经验有助我国恢复航空业务。但现有公共交通融资模式不可持续的问题，下来会是易华仁要面对的一大挑战。

新加坡国立大学政治系副教授比尔维尔星（Bilveer Singh）说，交通部不单涵盖交通课题，也有外交和贸易等不同层面。易华仁的强项是建立对外网络，这有助我国恢复与外界的联系，像是建立航空泡泡。

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