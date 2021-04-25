易华仁一大挑战：为公交融资模式寻求可持续方案 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年4月25日 5:00 AM 通讯及新闻部长易华仁（右）2018年为新加坡航空公司数码创新发展蓝图主持推介，同新航总裁吴俊鹏合影。学者认为，易华仁在贸易方面的丰富经验有助我国加快恢复航空业务。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 没有交通领域背景的通讯及新闻部长易华仁受委为交通部长，受访学者认为，他在贸易方面的丰富经验有助我国恢复航空业务。但现有公共交通融资模式不可持续的问题，下来会是易华仁要面对的一大挑战。新加坡国立大学政治系副教授比尔维尔星（Bilveer Singh）说，交通部不单涵盖交通课题，也有外交和贸易等不同层面。易华仁的强项是建立对外网络，这有助我国恢复与外界的联系，像是建立航空泡泡。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交通部 贸工部 特斯拉 易华仁 航空业 数码 法庭方言人通译通人情