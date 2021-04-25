首场“越战越勇”线上对话会 50多名家长分享育儿挑战并提建议

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长英兰妮总结时指出，几乎所有参与者都珍惜疫情期间能多在家陪伴孩子的时间。政府会继续支持个人兼顾工作与生活。

灵活的上下班时间，延长托儿所服务时间以减轻家长赶着接孩子的压力，增加育儿假或允许家长灵活使用自己的住院假……超过50名家长在“越战越勇”对话会分享育儿的挑战与建议。

配合“群策群力，共创未来，越战越勇”系列对话会，政府本月起至7月将举办七场对话会，了解新加坡人对婚姻和育儿的经验与看法，以及冠病对此带来的影响，旨在打造有利于组织家庭的家园。

昨天（4月24日）的首场线上对话会针对育有六岁及以下孩子的家长。接下来的对话会也开放给正在交往或已订婚的情侣、未生育的夫妇，以及孩子上小学的家长，另外也将举办一场探讨生育课题的对话会，希望能吸引约400人参加。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮为活动开场时说，处在人生不同阶段的男女对组织家庭有不同的关注点，在疫情之下也可能产生不同的观点。

“我们希望从中探讨哪些措施得改进、哪些值得保留，确保家庭获得所需的支持……我们要聆听你们的想法，了解对你们来说什么是重要的，才能主导政策。”

英兰妮总结时指出，几乎所有参与者都珍惜疫情期间能多在家陪伴孩子的时间。政府会继续支持个人兼顾工作与生活，确保家长享有良好亲子关系的同时，也不会因影响工作而感到内疚。雇主在这方面的支持也很重要。

这个家庭主题的系列对话由英兰妮和教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲领导，两人皆出席昨天的活动。对话以查塔姆宫规则（Chatham House Rule）进行，即不能透露发言者的身份。

有家长提出难以准时接送孩子，特别是当雇主不太支持灵活工作安排时，为此希望托儿所可延长服务时间。

也有一些家长反映六天的育儿假不够用，尤其处在幼儿阶段的孩子时常“轮流生病”，加上托儿所每年也有几天不营业，因此希望育儿假可以更充裕。另外，孩子生病时可能留院观察，有家长建议当假期不够时，可考虑允许家长灵活使用自己的住院假。

孙雪玲：政府已在探讨托儿所夜间服务可行性

孙雪玲指出，针对育儿假和陪产假等方面的反馈，政府会仔细研究，平衡雇主与不同雇员的需要。至于延长托儿所服务时间，社会及家庭发展部已在探讨夜间服务的可行性，但这也取决于供需。当局也须增聘学前教师，才能提供更多的服务。

除了托儿需求和育儿假，部分家长也反映在我国养儿育女的压力，例如须面对“怕输”文化。有与会者表示，尽管希望孩子享受学习的乐趣，但他担心孩子上小学后无法应付学习进度，若不让孩子参加增益课程，孩子可能会吃亏。小一报名也是部分家长的压力来源，有家长认为，每所学校固然都是好学校，但一些学校的设施以及所能提供的机会的确比另一些学校来得更好。

在场的政治职务者对此重申，我国已为学生提供更多元的发展渠道，思维的转变需要时间，希望家长响应并调适心态。

出席对话会的嘉宾也包括社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆。

公众若想参加接下来的对话会，可上网go.gov.sg/families-convo报名。