远东商业中心出现色情按摩院 公众拍摄 艳女叫删照片

持续不断扫荡下，远东商业中心色情按摩院数量虽减半，但仍不乏艳女出没，甚至改变策略，躲在店内召客，商家与公众忧心忡忡。

远东商业中心（Far East Plaza）顶层商铺暗藏春色的问题由来已久，《新明日报》在数年前就曾经报道，当时该处有至少10家按摩院，不少穿着性感的女郎频频公开招客。

《新明日报》日前接获一名热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报，称他上周前往该处闲逛时，遇到数名按摩女的招徕，当他进入店内后，对方就提出以150元的价格，提供“全套”服务。

读者指出，由于该处有许多人会带着小孩前来做美发或美甲，若是让小孩子看到，可能会对他们造成不良影响。

附近商家林先生（44岁）告诉记者，他在该处营业约六年，在最猖獗时，有超过10家“按摩院”，当时穿着性感的艳女站在走廊招客的现象已经是司空见惯，直到后来被警方多番扫荡后才改善。

“早前她们被扫荡后，就会暂停约一周再恢复营业，目前我知道的只有五家，都集中在五楼，艳女也改为以熟客为主，不会主动出击，而是在店内等客上门。”

他透露，该处大部分都是正当商家，虽然客人也能明白，但若无法杜绝，难免会影响整体形象。

另一名受访商家曾先生（36岁）透露，此前曾看过有人在经过女郎的店外时，用手机拍摄，结果女郎立即追赶出来，并要求他删除照片。

“当时女郎质问对方为何拍她的照片，并找来保安人员，和对方对质，过后对方无奈下只能按照要求删除照片。”

完整报道，请翻阅2021年4月25日的《新明日报》。