榜鹅水滨坊疑污水管堵塞 七店泡臭水

厨房污水管堵塞，榜鹅水滨坊地下层涌出污水，臭气熏天，至少七家商店受影响，停业两小时，有商家亏损1500元收入。

昨日（4月24日）上午10时半左右，榜鹅水滨坊B2楼层的地面突然出现积水，随后情况越发严重，积水如小溪般不断流出，不少公众止步，也有公众踏水而行。

记者昨晚走访，发现至少七家商店遭殃，包括多家餐馆、药房、理发店等，有餐馆甚至被迫暂停营业。

其中一间餐馆的经理梅纳德（33岁）受访表示，昨午12时看见一名阿叔跌倒，前去查看情况才发现地面一片湿漉漉，过后积水蔓延，不断涌进店内。他指出，这是商场第一次发生淹水事件，不知道积水从何而来，但发出恶臭味。

“积水一直流出，影响顾客用餐，我们决定暂停营业，包括外卖服务。直到近两个小时后，积水清理干净了我们才恢复营业。这期间损失了约1500元。”

另一家咖啡店店员则透露他们暂停营业2个小时，损失近千元，其他不便多说。

榜鹅水滨坊发言人受询时指出，昨日上午10时30分左右，由于一条厨房污水管堵塞，导致一些商店和公共区域出现漏水的情况。他表示，一家商店暂停营业。保安人员和服务人员为购物者和商家提供协助，受影响地区已于下午二时三十分清理完毕。

“如今一切照常营业，对造成的任何不便，我们深感歉意。”

完整报道，请翻阅2021年4月25日的《新明日报》。