电动脚车充电中起火 母子逃火海站窗台求救

充电中的电动脚踏车突然起火，火势迅速蔓延导致屋内的一对母子逃生无门，只好逃到七楼厨房的窗台上等待救援，吓得居民纷纷向两人高喊：“要握紧，小心！”

这起火患发生在昨早（4月24日）10时25分左右，地点是勿洛北3街第557座组屋七楼的一个单位，伤者据悉是一对母子。

失火单位旁的居民艾拉（16岁，学生）告诉《联合晚报》，自己当时在家中，听到巨大的爆炸声后，“屋子就突然停电，然后就听到有人一直高声呼叫，我打开门一看才发现停在走廊的一台电动脚踏车着火了，走廊上浓烟弥漫。”

据《联合晚报》了解，火患发生时，约60岁的母亲和40来岁的儿子正在屋子内，由于门外走廊上的电动脚踏车着火，而且火势猛烈，导致他们无法逃出家门。

两人在浓烟的攻击下，只好逃到厨房外的窗台上躲避，等待民防人员的救援。

根据居民提供的视频，母亲当时手抓晾衣铁架稳住身体，儿子则坐在窗沿背对厨房避免吸入过多浓烟，不少居民见状大喊“要握紧，小心！”。

住在对面组屋的林先生（47岁）说，当时下着细雨，窗台又有些倾斜，“女子看起来随时会掉下去，居民都为他们捏了一把冷汗。幸好民防人员很快就出现，迅速将他们救出。”

民防部队也在面簿贴文证实接到通报，当局到场后发现火患烧毁组屋卧房并房外的走廊。

初步调查显示，一辆正在充电的电动脚踏车突然起火燃烧，引发火患。樟宜消防局民防人员用一个背负式空气压缩泡沫和一支水管将火势扑灭。

由于吸入过量浓烟，两名住户被送往中央医院救治。调查仍在进行。

完整报道，请翻阅2021年4月25日的《联合晚报》。