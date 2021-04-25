组屋区今天无人打扫 随地可见纸巾塑料袋

一日没有清洁工人打扫公共场所，周围将累积多少垃圾？

配合今天（4月25日）举行的年度“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）运动，新加坡公共卫生理事会也在今天首办“新加坡清洁日”（SG Clean Day，前称CleanSG Day）。

从今早清晨6时至26日零时，全国17个市镇理事会不派清洁工人打扫组屋底层，以及停车场和游乐场等公共场所，让居民亲睹当清洁工人停止打扫时，周围将累积多少垃圾，希望鼓励居民对环境负起责任，顺手把垃圾扔进垃圾桶里。

公共卫生理事会今早宣布正与本地17个市镇理事会商讨，在今年每个季度都有一天没有清洁工人打扫组屋，并在明年扩大至每个月都举办。

记者今早走访碧山和勿洛，发现公共场所虽然并没有堆积如山的垃圾，但不时还是看到地上有零零散散的纸巾、烟蒂、塑料袋和口罩。

碧山居民许朝发（84岁，退休）受访时说，近日通过报章得知今天将不会有清洁工人打扫公共场所，而今早下楼就发现组屋底层有人乱抛纸巾。

“我觉得住家周围一直都很干净，但还是会有一些人以为这是清洁工人的工作，所以随手一丢不要紧，但是这是没有公德心的行为。”

宏茂桥居民邓庆源（37岁，航空业）受访时说，自己并不知道今天是新加坡清洁日，但也没有觉得公共场所今早特别肮脏。

“新加坡人大多数都不会乱丢垃圾，但也难免有一些害群之马。一日没有清洁工应该还好，如果是连续两三天没有清洁工打扫的话，那情况就不妙了。”

据他的观察，组屋底层平日较为肮脏的地方包括垃圾桶、信箱和大型垃圾桶周围。“垃圾桶旁边经常会出现垃圾，可能是有人没有投准，但又怕脏，所以没再捡起来把垃圾丢好。”

完整报道，请翻阅2021年4月25日《联合晚报》。