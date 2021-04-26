坎贝拉社区花园收割蔬菜分赠爱老院 基层领袖展厨艺

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
林国明

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

坎贝拉基层组织顾问林伟杰医生（右一）先到社区花园参与收割过程，再前往新加坡基督徒爱老院，与院内居民一起烹饪，并享用刚收割的成果。（林国明摄）
坎贝拉基层组织顾问林伟杰医生（右一）先到社区花园参与收割过程，再前往新加坡基督徒爱老院，与院内居民一起烹饪，并享用刚收割的成果。（林国明摄）

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坎贝拉五个社区花园昨天收成约100公斤的新鲜蔬菜，将大部分赠予新加坡基督徒爱老院，基层领袖当场炒菜，搭配鸡饭让该疗养院居民享用。

该活动是由五个坎贝拉居民委员会首次联合聚集收割好的蔬菜，把约60公斤的有机新鲜蔬菜捐赠给慈善组织。

30多名社区园丁昨天收割的蔬菜应有尽有，包括菠菜、番薯叶、木薯、菜心、芥兰、冬瓜等，给爱老院40多名居民作为午餐的配菜。

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