坎贝拉社区花园收割蔬菜分赠爱老院 基层领袖展厨艺

坎贝拉五个社区花园昨天收成约100公斤的新鲜蔬菜，将大部分赠予新加坡基督徒爱老院，基层领袖当场炒菜，搭配鸡饭让该疗养院居民享用。

该活动是由五个坎贝拉居民委员会首次联合聚集收割好的蔬菜，把约60公斤的有机新鲜蔬菜捐赠给慈善组织。

30多名社区园丁昨天收割的蔬菜应有尽有，包括菠菜、番薯叶、木薯、菜心、芥兰、冬瓜等，给爱老院40多名居民作为午餐的配菜。