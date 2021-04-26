坎贝拉社区花园收割蔬菜分赠爱老院 基层领袖展厨艺 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 林国明 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 坎贝拉基层组织顾问林伟杰医生（右一）先到社区花园参与收割过程，再前往新加坡基督徒爱老院，与院内居民一起烹饪，并享用刚收割的成果。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 坎贝拉五个社区花园昨天收成约100公斤的新鲜蔬菜，将大部分赠予新加坡基督徒爱老院，基层领袖当场炒菜，搭配鸡饭让该疗养院居民享用。该活动是由五个坎贝拉居民委员会首次联合聚集收割好的蔬菜，把约60公斤的有机新鲜蔬菜捐赠给慈善组织。30多名社区园丁昨天收割的蔬菜应有尽有，包括菠菜、番薯叶、木薯、菜心、芥兰、冬瓜等，给爱老院40多名居民作为午餐的配菜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔬菜 疗养院 慈善 社区花园 三巴旺集选区 坎贝拉 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！