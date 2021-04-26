外劳作家协会和慈济合作 举办多元活动探讨心理健康 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 心理卫生日通过讲座和分享环节，提高公众和外籍劳工对心理健康的意识，其中包括邀请瑜伽导师示范如何在办公场所舒缓压力放松身心。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情使本地的客工群体和民众都面对焦虑和恐慌，影响心理健康。新加坡外籍劳工作家协会和慈济人文青年中心合作，举办首届心理卫生日，通过论坛、单口戏剧、瑜伽教学等环节，向公众分享促进心理健康的知识和方式。外籍劳工在疫情期间由于被强制隔离而产生焦虑，外籍劳工作家协会因此将心理健康定为今年活动主轴，慈济人文青年中心则自2019年设立以来积极推动环保、艺术文化和身心健康等议题的讨论。双方因此合作举办心理卫生日，以讨论后疫情时代如何促进心理健康。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 心理健康 非政府组织 慈济 身心健康 黄国光 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！