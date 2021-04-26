外劳作家协会和慈济合作 举办多元活动探讨心理健康

冠病疫情使本地的客工群体和民众都面对焦虑和恐慌，影响心理健康。新加坡外籍劳工作家协会和慈济人文青年中心合作，举办首届心理卫生日，通过论坛、单口戏剧、瑜伽教学等环节，向公众分享促进心理健康的知识和方式。

外籍劳工在疫情期间由于被强制隔离而产生焦虑，外籍劳工作家协会因此将心理健康定为今年活动主轴，慈济人文青年中心则自2019年设立以来积极推动环保、艺术文化和身心健康等议题的讨论。双方因此合作举办心理卫生日，以讨论后疫情时代如何促进心理健康。