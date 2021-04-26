武吉班让蔬果摊脏乱导致老鼠出没 市镇会已加强灭鼠

早前以喷杀虫剂赶害虫的武吉班让蔬果摊，又被指摊位脏乱导致老鼠为患，有居民发现摊位上方的天花板破洞，疑是老鼠出没处。荷兰—武吉班让市镇理事会表示，已加强灭鼠工作，破损的天花板预计在月底前会完成修复。

根据上月报道，在武吉班让万吉路第260座组屋楼下经营菜摊的一对夫妇，早前被网民拍到有蟑螂在蔬果堆乱窜，一名妇女还被指拿杀虫剂朝蒜头喷，结果引起热议。