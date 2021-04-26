武吉班让蔬果摊脏乱导致老鼠出没 市镇会已加强灭鼠 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨量而 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 读者李发来怀疑，天花板的洞口可能是老鼠出入的途径，记者走访时也目睹一只老鼠从洞口钻出来。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 早前以喷杀虫剂赶害虫的武吉班让蔬果摊，又被指摊位脏乱导致老鼠为患，有居民发现摊位上方的天花板破洞，疑是老鼠出没处。荷兰—武吉班让市镇理事会表示，已加强灭鼠工作，破损的天花板预计在月底前会完成修复。根据上月报道，在武吉班让万吉路第260座组屋楼下经营菜摊的一对夫妇，早前被网民拍到有蟑螂在蔬果堆乱窜，一名妇女还被指拿杀虫剂朝蒜头喷，结果引起热议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉班让 杀虫剂 鼠患 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！