警方首席心理学家设计课程 助警队选拔资深领导

加入警队14年，警方首席心理学家和团队花九个月打造警方内部资深领导鉴定课程，协助警队领导层更了解自己。

此外，她也身兼多职，除了执勤提供辅导外，也到危机现场协助谈判，2008年义顺谋杀案让她留下深刻印象。

为配合今年的“欢庆新加坡女性年”，同时肯定新加坡警察部队女警员的贡献，来自警察心理服务部门的首席心理学家邱雁琳（36岁）日前接受《联合早报》访问时，分享了她所参与的重大项目“资深领导评估课程”。

该课程是邱雁琳和团队从2019年开始构思和定制，并在同年9月推行，通过两天的活动，让被提名的人员参与团队指定的模拟警队高层职务，如副指挥官或是副主任的职务，让现任的警队领导者评估参与者的领导能力，以及他们是否已做好接替领导位置的准备。

邱雁琳指出，该课程获得参与者、评估者和警队资深管理层的正面反馈，虽然参与者认为评估课程压力很大，但他们能够更好地理解领导者的工作及挑战，而团队也把所有的反馈写成报告交给参与者，帮助他们发展个人领导能力。她说，警队领导人身负重任，负责指挥重大的警察行动和事件，每天都要领导上百名的警员，因此该课程让选拔领导人的过程更加严格。

此外，邱雁琳也分享了她入行以来印象最深刻的一次经历，就是2008年义顺谋杀案，她须要到场支援陪伴死者母亲。

2008年，中国男子王志健在义顺11道组屋，捅死女友张孟和她的女儿冯建宇，再攻击房客杨婕和女儿李美霖，导致杨婕坠楼死亡，李美霖受重伤。李美霖的外婆案发后独自飞来新加坡认尸及探望孙女，看到女儿遗体和孙女被砍成重伤躺在医院后，整个人崩溃大哭。

邱雁琳坦言，虽然她和同事都受过专业训练，但看到外婆哭得歇斯底里，仍是让人感到心酸，只能先给对方空间，然后再上前安慰。“我忘不了她抓住我的手感谢我们陪伴她，让她不用独自面对。这件事一直烙印在我心里，让刚入行的我，意识到自己的工作意义非凡。”

身为心理学家，邱雁琳也会到现场协助“谈判”，一旦遇到重大事故或危机谈判组需要她时，她就须要到场支援。