肯定乡团疫情危机中转型并进 杰出会馆奖及杰青奖开放报名

宗乡总会会长陈奕福说，冠病疫情带动了会馆的转型，因为活动通过线上进行，领导层吸纳了更多的年轻人。以前会馆开会最多数百人出席，现在海外如中国和马来西亚的宗亲都可以参加，出席人数可以多达上千人。另一方面，过去一年会馆也站在前线关怀社会，扩大了会务范围。这一届的会馆奖，会把这些转变都考虑在内。

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