肯定乡团疫情危机中转型并进 杰出会馆奖及杰青奖开放报名 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福（中）、会员事务委员会主任白毅柏（左）和财政兼杰青奖评审团主席吴绍均，呼吁会员社团报名参加“2019／2020年度杰出会馆奖及杰青奖”。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 宗乡总会会长陈奕福说，冠病疫情带动了会馆的转型，因为活动通过线上进行，领导层吸纳了更多的年轻人。以前会馆开会最多数百人出席，现在海外如中国和马来西亚的宗亲都可以参加，出席人数可以多达上千人。另一方面，过去一年会馆也站在前线关怀社会，扩大了会务范围。这一届的会馆奖，会把这些转变都考虑在内。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡宗乡会馆联合会 杰出会馆奖 宗乡杰青奖 陈奕福 白毅柏 吴绍均 林任君 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！