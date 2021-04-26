肯定乡团疫情危机中转型并进 杰出会馆奖及杰青奖开放报名

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福（中）、会员事务委员会主任白毅柏（左）和财政兼杰青奖评审团主席吴绍均，呼吁会员社团报名参加“2019／2020年度杰出会馆奖及杰青奖”。（叶振忠摄）
新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福（中）、会员事务委员会主任白毅柏（左）和财政兼杰青奖评审团主席吴绍均，呼吁会员社团报名参加“2019／2020年度杰出会馆奖及杰青奖”。（叶振忠摄）

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宗乡总会会长陈奕福说，冠病疫情带动了会馆的转型，因为活动通过线上进行，领导层吸纳了更多的年轻人。以前会馆开会最多数百人出席，现在海外如中国和马来西亚的宗亲都可以参加，出席人数可以多达上千人。另一方面，过去一年会馆也站在前线关怀社会，扩大了会务范围。这一届的会馆奖，会把这些转变都考虑在内。

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