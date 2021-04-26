HCA慈怀护理 为已故病患办虚拟慈善画展

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

癌症患者李孝山在过去20年完成了上千幅书法和水墨画作品，他生前希望能举办个人画展，HCA慈怀护理团队得知后，花了几个月为他筹备虚拟慈善画展，完成他的遗愿。（HCA慈怀护理提供）
癌症患者李孝山在过去20年完成了上千幅书法和水墨画作品，他生前希望能举办个人画展，HCA慈怀护理团队得知后，花了几个月为他筹备虚拟慈善画展，完成他的遗愿。（HCA慈怀护理提供）

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前讲师多次患癌却始终对生活保持乐观，还投入艺术创作，作画、写书法，生前的愿望是能举办个人展览。慈善机构HCA慈怀护理为已故的李孝山举办虚拟慈善画展，实现他最后的心愿，同时以他的名义义卖作品，为慈善尽一分力。

对李孝山而言，艺术不仅是爱好，也是伴随他度过人生低潮的慰藉。他之前是理工学院讲师，成功战胜病魔四次，却在去年五度患癌。

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