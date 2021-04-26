HCA慈怀护理 为已故病患办虚拟慈善画展

前讲师多次患癌却始终对生活保持乐观，还投入艺术创作，作画、写书法，生前的愿望是能举办个人展览。慈善机构HCA慈怀护理为已故的李孝山举办虚拟慈善画展，实现他最后的心愿，同时以他的名义义卖作品，为慈善尽一分力。

对李孝山而言，艺术不仅是爱好，也是伴随他度过人生低潮的慰藉。他之前是理工学院讲师，成功战胜病魔四次，却在去年五度患癌。