HCA慈怀护理 为已故病患办虚拟慈善画展 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 癌症患者李孝山在过去20年完成了上千幅书法和水墨画作品，他生前希望能举办个人画展，HCA慈怀护理团队得知后，花了几个月为他筹备虚拟慈善画展，完成他的遗愿。（HCA慈怀护理提供） 字体大小: 小 中 大 前讲师多次患癌却始终对生活保持乐观，还投入艺术创作，作画、写书法，生前的愿望是能举办个人展览。慈善机构HCA慈怀护理为已故的李孝山举办虚拟慈善画展，实现他最后的心愿，同时以他的名义义卖作品，为慈善尽一分力。对李孝山而言，艺术不仅是爱好，也是伴随他度过人生低潮的慰藉。他之前是理工学院讲师，成功战胜病魔四次，却在去年五度患癌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 HCA慈怀护理 李孝山 厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责 你和野生动物闹矛盾，就得找他们！