身为医院的护士长，李桂香积极帮助新入行的护士，让他们也学习从自己的经历中进行反思，以更好地适应医院的高压环境。

护士每天身处高压的工作环境，必须应对突发情况，通过定期的反思，他们能检讨面对各种情况时的反应，变得更坚韧，从而更好地照料病人。

亚历山大医院护士长李桂香（44岁）积极推动反思学习，帮助新护士更好地适应医院的工作环境，让他们更自信地应对病房内的各种突发情况。

她说：“我刚入行时就被派到加护病房工作，对于一名刚毕业的护士，这是很陡峭的学习曲线，而我又是比较情绪化的人，因此精神压力也很大。”

通过积累经验，她发现定期反思，包括在脑中回想工作时面对的突发情况，有助于总结哪些事情身不由己，聚焦可改进之处。

此外，她也专注在做得好的地方。“因为这些好结果并非偶然，可能和特定行为有关，我就会思考是否能复制这些做法。”

通过定期反思，李桂香也更清楚地看到医院护理流程的全貌，了解不同部门和级别的不同视角，以及他们的相互关系，这有助大家制定更好的工作流程。

身为医院的护士长，李桂香目前也积极帮助新入行的护士，让他们也学习如何从自己的经历中进行反思，以更好地适应医院的高压环境。

她举例：“护士部门就制定一个模式来指导新晋护士，主任也会带领她们进行反思，这样一来我们就能有共同的语言，彼此分享经历。”

她也会思考主管、同事、甚至是病患和家属给予她的指导，并且复习所学，将指导更深刻地烙印在脑海中，好在往后的工作中派上用场。

“在我看来，不只是要上课才能学习，只要我们养成习惯经常反思做得好和做不好的事情，随时随地都能学习。”