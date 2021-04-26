网红三巴旺温泉煮鸡翅引争议

旅居本地的台湾女网红到三巴旺温泉公园，在煮蛋区水煮鸡翅，还加热鸡肉煲仔饭，当场野餐，引起公众争议。

一名专栏作者梁丽庭在《早报星期天》痛批，指有网红在三巴旺公园用温泉水煮鸡翅膀，还将视频放上网，行为令人匪夷所思，更引发卫生问题。

她在文章中表示：“明明写着煮蛋区，却煮起肉来，鸡翅膀的肉汁和油脂，飘散在水和空气里，造成多方位污染，此风不可长。”另外，她也指出，国家公园局有必要针对这些行为，在入口处设立告示，教育公众停止这些不卫生的行为。

对此，《新明日报》找到拍摄视频的女网红安琪儿，她是一名旅居本地的台湾人。她上个月20日发布视频，视频显示，她早上7时到三巴旺温泉公园，拿出鸡肉煲仔饭、鸡翅膀和鸡蛋一起放进水壶，用温泉水加热。大约一小时后，她展示煮好的鸡翅膀、鸡蛋，在温泉公园开餐。

安琪儿甚至也在视频中表示，国家公园局网站没有写不可以用温泉水煮鸡蛋之外的食物。《新明日报》尝试联系安琪儿，对方没有回复。

受访公众：不卫生

针对用温泉水煮鸡翅膀，受访公众涂先生（23岁，学生）表示，在专门开设为煮蛋的区域煮鸡翅膀，好似是为了吸睛的实验性尝试，却似乎是把公共设施当做自家厨房烹煮食物，这样的做法不应提倡。

另一位受访者吴小姐（30岁，文员）表示，因为温泉水不到100摄氏度，她担心煮出来的鸡翅膀不卫生，可能残留有细菌，而加热过鸡翅膀的水也不知会流向哪里。她觉得这种做法观感上很恶心，网红拍这样的视频是在搏流量。

完整报道，请翻阅2021年4月26日的《新明日报》。