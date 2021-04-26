免费授课频遭驱赶 排舞叔叹“无容身之处”

组屋楼下跳排舞遭投诉，阿叔阿嫂频频换场地，难有容身之处，负责人称，会守条例，望居民体谅。当局表示，已出面协调，希望邻居们相互包容。

李先生（70岁，私召车司机）拨电《新明日报》24小时热线通报，指他与太太自去年8月开始，每周五天晚上7时30分至9时30分，都会到比笔路第90座组屋楼下的综合厅，免费教一群乐龄人士跳排舞。

他表示，起初在联络所附近的篮球场上课，被人投诉后，就迁到综合厅，怎料又再次遭到投诉。

“过去几个月来，居民投诉、报警，常有警察到场。不过，我们都遵守条例，也已向新加坡体育理事会申请相关准证。我们上课时也遵守一切规定，登记出席者资料和测量体温，人数不超过50人。”

他透露，尽管如此，相信接获太多投诉，他们跳舞时，两度被有关当局派人赶走。

李先生无奈说：“跳舞是我们的爱好，我们只是想活动一下，我们有准证，也做足防疫措施，更没超过10点半，不明白为何一直被刁难。凡事皆可商量，我们也愿意与有关当局商讨出令双方都满意的对策，希望当局不要赶尽杀绝。”

麦波申选区办事处副理事长莫尼斯·佩斯瓦尼受询时透过电邮回应说，当局已与李先生取得联系，并传达了居民对排舞活动的反馈。“一些附近居民认为排舞活动为民众带来生气，但也有一些居民认为响亮的音乐影响了他们的休息，盖过了电视声量。”

当局表示，已建议李先生及其小组多为邻居设想，体贴当中有不少老年人。当局也表示，向李先生解释后，他对情况有了更好的了解，并同意往后将调整音乐的音量。

完整报道，请翻阅2021年4月26日的《新明日报》。