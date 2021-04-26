女子18岁当神棍骗人5万 控方反对缓刑求监年半

18岁时就假装神明附身，欺骗求姻缘的56岁女摊位助手近5万元的棺材本，女神棍欺骗罪成后，律师求情指她已经嫁人，有家人的支持，能够通过缓刑监视改过自新；但控方指被告不是一名“简单的少女”，不应将她当做一般青少年对待。

控方指被告如今已经超过21岁，罪行太过严重，而且并没有真心悔过，要她坐牢超过一年半，并且要法官下令她把钱吐出来赔偿给受害者。

《联合晚报》日前报道，现年23岁的苏芷慧（译音）面对一项欺骗罪名，指她在2015年4月至11月之间，骗了一名妇女（现年61岁）4万9600元。

她不认罪，经由审讯后，法官日前判她罪成。

审讯中，受害妇女说她热衷于宗教，某日和被告独处时，被告突然“神明附身”，以小孩子的声音表示能介绍一名男子给单身的受害妇女做男友，还掏出男子照片，指51岁的他在银行工作，月入7000元，在樟宜一带拥有一间庙宇。

话刚说完，被告跟着被“福王”附身，以低沉的嗓音说她和男子有缘无分，因此需要“借缘”，要她买化妆品、名牌鞋子和衣服等供品来做法事。

受害妇女说，被告后来把她当成提款机，甚至曾经三更半夜向她讨钱，她担心会没了“未来老公”，慌慌张张地出门领钱给她。

被告罪成后，法官下令提交缓刑监视报告。根据报告，被告适合缓刑监视。

但是，控方不认为被告应该接受缓刑监视，指她虽然案发时不满21岁，但却不是一名“简单的少女”，犯罪手法恶劣且非常狠心，受害者即便倾家荡产也不放过，不应该将她当做一般青少年对待。

律师不认同主控官的说法，指母亲承认当初管教无方，如今被告也已经刚嫁人，母亲及丈夫都承诺将会好好看着她，而且她已经真心悔过，不会再犯案。

主控官反驳律师指出：“她年轻的时候母亲就管不了她，凭什么她成年后母亲就突然管得了？”

法官表示需要时间考虑双方陈词，将案件展期至5月27日下判。

完整报道，请翻阅2021年4月26日的《联合晚报》。