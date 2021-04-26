厨房地板漏水掏2600元修补 小吃店老板指管理层也应负责

武吉士街商场卖泰国餐的小吃店被投诉厨房地板漏水，需自掏腰包2600多元修补，小吃店老板却指漏水问题之前就存在，认为管理层也应负起责任。

这起事件发生在武吉士街商场（Bugis Street）一个位于三楼的泰国小吃店，小吃店老板黄先生（36岁）向《联合晚报》申诉他面临的问题。

他近日接到商场管理层通知，指厨房洗碗盆下的地板漏水，水滴到二楼的服装店，要求他修补地板。

在地板涂防水性材料的费用高达2600多元，黄先生说：“这等于小吃店约一个月的利润，我们这种小本生意实在付不起。”

管理层跟他说，既然漏水问题发生在单位内，应该由租户负责修补，黄先生思前想后，觉得问题没那么简单。

黄先生指自己在2018年顶下店面时，当时厨房地板已有坑洞。“听说之前在这里的中餐小吃店也有漏水问题，同样被二楼的服装店投诉过，这个问题持续很久了。”

黄先生指前任管理层只修补一些坑洞，没通知他漏水问题如此严重就出租。凯德集团（CapitaLand）去年接手管理武吉士街商场，但黄先生认为他们也有责任定期检查商场，把维修工作推给租户不公平。

更令人纳闷的是，黄先生称滴下的水不是清洗厨房地板的肮脏水，而是清水，至今还不确定水从哪处漏。

“管理层现在说可能是商场的水管出问题，而不是我们厨房地板，在这种情况下，要我们怎么自行维修？我们不是逃避责任，只是觉得管理层也该负起部分责任。”

管理层：正与小吃店协商公平解决方式

管理层指商场的漏水问题持续已久，表示明白泰国小吃店的立场，正与小吃店老板协商，以公道的方式解决此事。

凯德集团发言人回复《联合晚报》询问时说，公司去年四月接手管理武吉士街商场，管理层有定期为商场进行维修，包括查看漏水处。

发言人指出，在凯德集团接手之前，商场已经经常出现漏水问题，并明白泰国小吃店面临的问题可能在开业之前就存在。“我们正与租户协商，以公道和公平的方式解决这次的突发情况。”

发言人也说，管理层会继续和租户紧密合作，解决漏水问题，并进行任何必要的维修工作。

完整报道，请翻阅2021年4月26日的《联合晚报》。