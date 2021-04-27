先引进再考核 我国将放宽中国建筑工人限制半年

从下个月7日起，本地建筑公司可申请直接引进未通过技术考核的中国建筑工人，让他们在抵达新加坡后才正式考取技术认证。在我国收紧对印度边境管制后，政府相信这将能暂时弥补建筑业的劳动力短缺问题。新措施的有效期为半年。

若是负责的政府项目受冠病疫情影响，建筑合约将再次自动延长，建筑公司有多49天的时间来完成工程。

为了帮助业者更快获得资助，政府下来也将直接分担建筑项目因冠病而增加的非人力相关成本，如承包商购买与租用器材的费用等。这项规定将涵盖价值不超过1亿元的工程合约，每个月因冠病而延误的工程，政府将支付合约金额的0.1%，即现有工程合格费用资助顶限的一半，业者无须再提供文件证明以申请这笔资助。

减缓新边境管制对业者冲击

我国收紧对印度的边境管制导致建筑工人短缺问题加剧。新加坡建设局昨天（4月26日）发文告宣布上述三项针对建筑业的援助措施，从不同方面继续支持业者，也减缓新边境管制对业者的冲击。

建设局解释，除了在引进印度建筑工人方面遇到困难，由于我国在中国设立的部分海外考试中心还未恢复运营，建筑业者在引进中国建筑工人时也面对问题。

建设局与人力部因此推出临时计划，以建筑业者遵守现有入境准证与工作准证申请程序为前提，允许他们先引进还没获技术认证的中国籍工作准证持有者。建筑业者可从下个月7日起，向建设局批准的本地培训与考核中心提出申请，送中国建筑工人前去接受考核。

在延长工程完工期限方面，政府早前通过冠病（临时援助措施）法案，给予业者约四个月的宽限期。建设局指出，这次给政府项目承包商多49天的时间完工，主要为帮助他们解决资金周转不灵问题。

只有受冠病影响，工程项目在去年8月7日至12月31日之间被延误的业者，才符合援助资格。

受访建筑业者对政府迅速出台新援助措施表示欢迎，但他们担心这些措施起到的作用有限。

海峡建筑集团执行董事兼营运总监卢柏荣指出，本地引进的中国建筑工人多数是高端技术人员，除非业者愿意承担更高的人力成本，否则技术含量低的岗位薪酬一般吸引不到太多中国人。

“新措施可以缓解一些压力，但冠病带来的冲击很大，印度籍工人短缺也只是问题的冰山一角。”