新港航空泡泡下月重启条例加强

新加坡和香港特区政府昨天上午同步发布消息，宣布5月26日重启航空泡泡，以及相关的新条例。从现在到拟启动的一个月时间内，双方将密切留意冠病疫情，只要两地疫情持续稳定并受控，便能按计划启动航空泡泡。

新加坡与香港的“航空泡泡”条例经修改和加强后，定于5月26日重新启航。根据新规定，香港市民必须完成冠病疫苗接种才能乘搭航空泡泡航班，新加坡则没有提出相同的规定。

新加坡和香港特区政府昨天（4月26日）上午同步发布消息，宣布重启航空泡泡，以及相关的新条例。从现在到拟启动的一个月时间内，双方将密切留意冠病疫情，只要两地疫情持续稳定并受控，便能按计划启动航空泡泡。

双方将谨慎开启航空泡泡，首两周每日单向只限一趟航班，每趟航班最多200人。6月10日起，航班将增至每日单向两趟航班，同样限载200人。据香港方面的消息，航空泡泡也会逐步推行至新加坡航空公司和国泰航空以外的其他航空公司。

新港航空泡泡原定去年11月22日启动，但因香港疫情突现反弹，计划在启航前夕紧急喊停。

新加坡交通部说，香港疫情已改善，过去几周只出现非常少的本土无关联病例。新加坡的社区病例则保持在低水平。这意味两地已达到相同的风险级别。

双方在探讨原有安排后，对协定作出数项调整，包括航空泡泡因任何一方出现新的冠病感染群而必须喊停时，为重启计划制定更严格的条件。

王乙康：更容易喊停更不易恢复

根据新协定，一旦新加坡或香港在七天内，平均每天出现超过五起本土无关联病例（客工宿舍病例除外），航空泡泡计划就会暂停至少14天。

在这14天内，若七天平均本土无关联病例不超过五起，并在之后的连续三天内每日本土无关联病例不超过三起，以及最后一天的七天平均本土无关联病例不超过五起，才能恢复航空泡泡。

交通部长王乙康昨天在交通部总部接受媒体采访时说，新措施使航空泡泡“更容易喊停，更不易恢复”，但这都是为了使航空泡泡安排更严谨而采取的防范措施。

他也说，之所以把重启日期定在一个月后，一方面是为了让业界和潜在旅客做好准备和规划，另一方面也让香港在这期间为更多居民接种冠病疫苗。

新规定中，香港单方面规定当地居民须在完成接种两剂冠病疫苗至少14天后，才能通过航空泡泡出行，新加坡没有提出相同规定。

香港商务及经济发展局局长邱腾华昨天解释，这是为了让港人出行时有保障，也让航空泡泡计划能稳定及持续进行。

王乙康也说，港府提出这项规定，是为了进一步鼓励民众接种疫苗，而我国的疫苗接种计划目前为止获得良好响应。

“无论有没有接种疫苗，最重要的是，与你共同开通航空泡泡的伙伴城市、国家或区域，必须是安全的。这是首要考量。在这方面，香港是符合这项要求的地区之一。”

他透露，我国也已向台湾提呈关于相互承认疫苗接种证书和开启航空泡泡的计划，台湾当局正在研议。

王乙康说，虽然本区域此前已开启其他航空泡泡，但新港航空泡泡仍具特殊意义，因为这是两个作为航空和金融服务枢纽的城市之间的航空泡泡。泡泡若能成功启动，将对全世界释放重要的信号。

不过他也提醒，本区域有些地方的疫情数字仍处于高水平，所以人们还须全神戒备。“我们要用这一个月的时间确保所有管控措施可行，我也相信这些措施将奏效。下来一个月，只要能像目前一样，把感染程度维持在很低的水平，只要满足相关条件，我们就能在5月26日启动航空泡泡。”

新港航空泡泡时间表

2020年10月14日

新港原则上同意建立双边航空泡泡，开通往返两地旅游，旅客抵境后无须隔离或履行居家通知。

11月12日

交通部长王乙康宣布，航空泡泡将在11月22日正式启动。计划启动初期，每天一趟往返新港的专属航班，每趟最多载200人。12月7日起增至每天两趟航班。

11月21日上午

香港暴发第四波冠病疫情，我国表示航空泡泡将于隔天如期启航，但如果香港七天内的每日无关联病例超过五起，会在两天通知期后暂停航空泡泡。

11月21日下午

王乙康下午5时在面簿发贴文宣布，航空泡泡计划推迟两周启动，12月初公布启航日期。

12月1日

新港决定把计划推迟至2021年，双方将在12月底商讨新的启航日期。

2021年1月18日

考虑到香港疫情仍未缓和，王乙康表示，计划不太可能在农历新年重新启动。

2月26日

香港商务及经济发展局局长邱腾华称，因香港不明源头的冠病病例数字仍未稳定，没信心可以立即重启航空泡泡计划。

3月29日

邱腾华表示，由于香港疫情放缓，过去七天源头不明病例平均低于五起，已向新加坡提呈重启航空泡泡计划。我国回应已接到提案并正研究，不久后会回复香港。

4月13日

王乙康说，新港正敲定航空泡泡修订协议细节，预计短期内宣布详情。香港特首林郑月娥说，将要求想参加航空泡泡的香港人在上机前完成疫苗接种。

4月22日

彭博社报道，新港原打算当天就航空泡泡作出新宣布，却临时取消计划。报道也引述知情人士说，取消宣布的要求由新方提出，并指双方计划下个月重启航空泡泡。

4月26日

我国交通部宣布，新港航空泡泡将在5月26日启动。