更多民众有意接种 但半数仍对疫苗存疑 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 调查显示，从今年2月初至3月期间，有意愿接种疫苗的受访民众从60%上升至67%。图为公众于2月19日到惹兰勿刹民众俱乐部接种疫苗的情况。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地民众对于接种冠病疫苗的意愿有所提高，调查显示，从今年2月初至3月期间，有意愿接种疫苗的受访民众从60%上升至67%。同时，那些表示不愿意注射疫苗的受访者也从20%减少至13%。不过，仍有约一半的受访民众对于疫苗的安全性、有效性等方面，依然有所疑虑。新加坡政策研究所在上个月的调查中发现，有大约53%的受访民众对于疫苗的安全性和副作用感到担忧，比今年1月初的63%低。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗 新加坡政策研究所 冠病疫苗 练格斗武装心灵 遭同住同事丈夫非礼 女子社媒发文述经过