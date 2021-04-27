更多民众有意接种 但半数仍对疫苗存疑

本地民众对于接种冠病疫苗的意愿有所提高，调查显示，从今年2月初至3月期间，有意愿接种疫苗的受访民众从60%上升至67%。同时，那些表示不愿意注射疫苗的受访者也从20%减少至13%。不过，仍有约一半的受访民众对于疫苗的安全性、有效性等方面，依然有所疑虑。

新加坡政策研究所在上个月的调查中发现，有大约53%的受访民众对于疫苗的安全性和副作用感到担忧，比今年1月初的63%低。