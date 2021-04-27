流动中医诊所开进东海岸集选区 为居民提供受津贴服务

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
林国明

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

东海岸集选区基层组织推出流动中医诊所方便居民求诊。负责看诊的医师陈佳仪说，车上备有100多种常见药材，也有空间让病人进行针灸。副总理王瑞杰（车后红衣者）昨天同东海岸区议员和东南区市长阀贺米为流动诊所主持启用仪式。（林国明摄）
东海岸集选区基层组织推出流动中医诊所方便居民求诊。负责看诊的医师陈佳仪说，车上备有100多种常见药材，也有空间让病人进行针灸。副总理王瑞杰（车后红衣者）昨天同东海岸区议员和东南区市长阀贺米为流动诊所主持启用仪式。（林国明摄）

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东海岸集选区基层组织推出中医流动诊所，居民将能更便利地在住家附近获得受津贴的中医服务，包括看诊、抓药和针灸。

东海岸集选区基层组织与天富宫中医诊所合作推出流动诊所计划，由货车改装成的流动诊所从周一至周五（公定假日除外），下午2时至5时和傍晚6时至9时两个时段，轮流到东海岸集选区25个地点施诊，包括组屋区和私宅区。

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