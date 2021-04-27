流动中医诊所开进东海岸集选区 为居民提供受津贴服务

东海岸集选区基层组织推出中医流动诊所，居民将能更便利地在住家附近获得受津贴的中医服务，包括看诊、抓药和针灸。

东海岸集选区基层组织与天富宫中医诊所合作推出流动诊所计划，由货车改装成的流动诊所从周一至周五（公定假日除外），下午2时至5时和傍晚6时至9时两个时段，轮流到东海岸集选区25个地点施诊，包括组屋区和私宅区。