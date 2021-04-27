流动中医诊所开进东海岸集选区 为居民提供受津贴服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 林国明 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 东海岸集选区基层组织推出流动中医诊所方便居民求诊。负责看诊的医师陈佳仪说，车上备有100多种常见药材，也有空间让病人进行针灸。副总理王瑞杰（车后红衣者）昨天同东海岸区议员和东南区市长阀贺米为流动诊所主持启用仪式。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 东海岸集选区基层组织推出中医流动诊所，居民将能更便利地在住家附近获得受津贴的中医服务，包括看诊、抓药和针灸。东海岸集选区基层组织与天富宫中医诊所合作推出流动诊所计划，由货车改装成的流动诊所从周一至周五（公定假日除外），下午2时至5时和傍晚6时至9时两个时段，轮流到东海岸集选区25个地点施诊，包括组屋区和私宅区。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 南洋理工大学 年长者 东海岸集选区 CHAS 中医 社保援助计划 练格斗武装心灵 遭同住同事丈夫非礼 女子社媒发文述经过