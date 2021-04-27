鼓励企业采纳多元措施 劳资政新标准促进工作与生活和谐

新标准建议雇主为员工提供更多事假福利和援助措施，并定期检讨工作与生活和谐计划的成效，以确保有关措施满足员工的需求。另外，企业应委任一名高级管理人员负责在公司内部倡导相关措施。

劳资政伙伴推出新标准，鼓励雇主除了提供灵活工作安排，也采纳其他措施协助员工更好地促进工作与生活之间的和谐，进而提升员工士气，并增进企业竞争力和生产力。