鼓励企业采纳多元措施 劳资政新标准促进工作与生活和谐 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM PURE集团的接待员姚欣廷目前身怀六甲，还有个约五岁大的儿子要照顾。她说，公司在这段期间一直很照顾她，若手头上工作做完，会让她早点回家。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 新标准建议雇主为员工提供更多事假福利和援助措施，并定期检讨工作与生活和谐计划的成效，以确保有关措施满足员工的需求。另外，企业应委任一名高级管理人员负责在公司内部倡导相关措施。劳资政伙伴推出新标准，鼓励雇主除了提供灵活工作安排，也采纳其他措施协助员工更好地促进工作与生活之间的和谐，进而提升员工士气，并增进企业竞争力和生产力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 劳资政标准 工作与生活和谐 人力部 颜晓芳 练格斗武装心灵 遭同住同事丈夫非礼 女子社媒发文述经过