鼓励企业采纳多元措施 劳资政新标准促进工作与生活和谐

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

PURE集团的接待员姚欣廷目前身怀六甲，还有个约五岁大的儿子要照顾。她说，公司在这段期间一直很照顾她，若手头上工作做完，会让她早点回家。（白艳琳摄）
PURE集团的接待员姚欣廷目前身怀六甲，还有个约五岁大的儿子要照顾。她说，公司在这段期间一直很照顾她，若手头上工作做完，会让她早点回家。（白艳琳摄）

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新标准建议雇主为员工提供更多事假福利和援助措施，并定期检讨工作与生活和谐计划的成效，以确保有关措施满足员工的需求。另外，企业应委任一名高级管理人员负责在公司内部倡导相关措施。

劳资政伙伴推出新标准，鼓励雇主除了提供灵活工作安排，也采纳其他措施协助员工更好地促进工作与生活之间的和谐，进而提升员工士气，并增进企业竞争力和生产力。

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