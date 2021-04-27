黄小丽有一次与伴侣争吵，对方情绪失控，将床头柜子举起来扔向她，这让她再次意识到必须学会保护自己。她后来毅然了断这段感情，也重新投入格斗运动，先是尝试泰拳，后来爱上巴西柔术。

中学时期，黄小丽在校园里曾面对同学霸凌。父母知道后，为了让孩子变得更加坚强，开始让她学习中国武术。

长大后，黄小丽有一次与伴侣争吵，对方情绪失控，将床头柜子举起来扔向她，这让她再次意识到必须学会保护自己。她后来毅然了断这段感情，也重新投入格斗运动，先是尝试泰拳，后来也爱上巴西柔术。

今年38岁的黄小丽是一家格斗术训练馆的创办人，也是合格的巴西柔术教练。她在回忆自己如何在人生不同时段接触武术、泰拳与巴西柔术时说，她似乎都在经历一些事情后，才想到要再练防身格斗术。

“这应该是我的一种本能反应。当你发现一些事情自己无法控制时，就须要找其他的应对机制，重新建立人生中的秩序。格斗术似乎能帮助我更好地应对这些不同状况。”

黄小丽笑说，小时候习武，她其实未曾将所学用在应付欺负她的人身上，霸凌也没有完全停止，而她在遭到伴侣暴力对待后，也花一段时间才结束关系。

“在这种情况中，也不是说学格斗术就能一脚飞踢过去，或是完美地把对方扳倒。更重要的是建立韧性或自信心，至少我现在遇到不好的处境时，懂得拒绝与应对。”

黄小丽也曾给女童院的女生和特需学校的自闭症孩童上课，教导他们防身术，以及巴西柔术以柔制刚的精神。

黄小丽约三年前创办训练馆Neue Fit。她指出，训练馆的教练会结合格斗技巧与健身运动来训练学员，即使不懂巴西柔术或泰拳，或觉得自己体能不够好，也不必担心。“我以前看到练巴西柔术的人在垫子上滚来滚去，也觉得奇怪。后来发现这是有趣的格斗术，具有挑战性。”