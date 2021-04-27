禁堂食不气馁 改良配方再战 油鸡摊夫妻档收入增一成

新加坡小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，让默默耕耘的小贩及许多每天到小贩中心解决三餐的国人振奋不已。

《联合晚报》先后推出两个系列的《小贩周记》，深入发掘及报道小贩中心特色，向读者介绍超过60档既好吃又有故事的小贩档口。

由于读者和小贩反应热烈，第三系列的《小贩周记》新鲜登场，请小贩畅谈他们手艺如何传承创新，以及他们对创业守业的坚持。

去年病毒阻断措施期间生意跌入谷底，但谭亿林没有灰心，反而善用时间潜心研究改良他的招牌香港油鸡，目前收入比冠病疫情之前还高出一成。

来自马来西亚芙蓉的谭亿林（41岁）前年入籍新加坡后，在直落布兰雅小贩中心开档做生意。虽然他17岁起就学习烹饪，曾在马国和新加坡的多家酒楼和餐馆当厨师，经验丰富，但在经营生意上并非一帆风顺。

他受访时坦言：“起初，我选择卖小炒，但没想到工作量太大，我和太太两个人忙不过来。我们清晨5时就起床到巴刹购买食材，午餐前开始营业直到傍晚，晚上还要为第二天做准备，半夜才回到家。太太坐在我的电单车后座，经常累得睡着，差点跌落，我看了十分心疼。”

他也说，自己和从越南离乡背井的妻子阮氏妮（Nguyen Thi Nhi，29岁）在那段日子每个月只赚1000多元，有一个月甚至只有区区500元的收入，着实难以维持。

“我们坚持了半年左右，生意却还是不见起色。后来，有一位同行建议专注做我最擅长的粤菜，因此让我萌生起卖油鸡的点子。”

可惜人算不如天算，他改卖油鸡不久后就遇到冠病疫情暴发。政府实施的病毒阻断措施，包括禁止堂食，对他们又是沉重的一击。但与其怨天尤人，他决定不如趁这个机会改良配方，吸引更多顾客。

所谓一分耕耘，一分收获，如今档口生意蒸蒸日上，夫妻俩的收入更比疫情前增长了10%。

无论是面或饭，每个餐品的售价一律3元，油鸡则每半只卖7元，价廉物美。（谢智扬摄）

真材实料 价格公道 3元美食掳人心

不仅用头等生抽搭配八种药材香料来腌制鸡肉、扁鱼和猪肉作为手工云吞的馅料，且所有餐品一律只卖3元，谭亿林以真材实料和公道的价格征服食客的心。

他自豪地说，去年病毒阻断措施期间调制出独创的腌料，里头包含头等生抽，以及如草果、甘草和罗汉果等至少八种药材和香料，香味颇有层次感。

除了确保主角油鸡适合大众口味，他在作为配角的云吞上也费尽心思，保留港式云吞的古早味。

“我把扁鱼骨烤香后磨成粉，再拌入猪肉里一起腌制。猪肉的肥瘦比例则是六成瘦，四成肥，口感顺滑。由于扁鱼的价格越来越贵，很多人都不用了，可是我坚持保留传统做法。”

无论是招牌油鸡，或其他经典港式叉烧和烧肉搭配的面或饭，每个餐品售价都为3元。

“这里是老人区，附近居民中有不少零收入或低收入的年长者，所以我选择薄利多销。例如，一整只油鸡我卖14元，半只7元，很多居民都会向我买，省下在家里煮的麻烦。”

家乡创业失败 来新闯出天地 促新手遇挫折别放弃

与多数来自马国的打工族不同，谭亿林年轻时没打算来新加坡工作，直到年过30岁才前来打拼，但最后仍在这里落地生根。

他说：“我不想像同胞们一样夜以继日在两国之间来回奔波，之前在家乡创业当小贩三四次，但都以失败告终。这让我意识到或许应到新加坡发展，即使是打工也能更快地攒下积蓄。”

当时他已经31岁，但凭着接下来三年的不懈努力，获得雇主赏识。“我原本觉得存够钱了，可以回乡干一番事业，不过老板劝我留在新加坡奋斗，还帮我申请公民。”

他以自己的经历为例说，祸兮福所倚，福兮祸所伏，若非当初因创业失败而身无分文，他很可能不会来新打工，也无法成功做起这门小生意。

因此，他建议新手小贩和本地马国人持之以恒，别因遇到挫折而放弃，更要避免在小有成就时变得自满或松懈，事业道路才能走得长远。