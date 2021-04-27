14岁女生过马路被撞 司机被指逃逸前仅探头问“没事吧”

14岁女学生放学后过交通灯时遭汽车撞后逃逸，导致她重重摔在地上，肇祸司机被指探出头只问了一句：“你没事吧？”，都还没等她回答，对方就扬长而去。女学生恍惚之间忘了记下车子的车牌号码，家长上网求助，希望能找到肇事者。

事件发生于上周四（4月22日）下午3点半左右，地点是淡滨尼第32街的交通灯。

不愿具名的女学生受访时透露，当天她和朋友相约到淡滨尼坊（Tampines Mart）买饮料。和朋友道别后，她走到32街的十字路口，等到“绿人”时过马路，谁知一辆黑色的轿车突然转弯，撞到她的胯骨，她于是重重摔到在地。

司机是华族男子 大约三四十岁

她说：“因为当时路上穿行的车辆很多，我好怕后面的车子会开过来，所以立刻从地上站起来。那个司机是个大约三四十岁的华族男子，他探头从车窗那里问‘你没事吧’，然后也没等我回复就把车开走了。”

女生说，她左边的胯骨撞到地面，非常疼痛。但她一时之间不知该如何是好，于是一瘸一拐走到巴士站，想先坐巴士回家再说。

她下了巴士后，渐渐感觉疼痛难忍，于是打电话向母亲求救，父母这才知道女儿受了伤，匆匆忙忙赶来。她的父亲韦恩（Wayne，44岁）说，自己甚至来不及和老板交代，就立刻跑回家把女儿带去医院做检查。

他说：“我们当时害怕极了，特别担心她会不会有内伤，而医生也非常谨慎，当天就让她住院观察。”

他心有余悸表示：“虽然目前检查结果显示只是轻微的外伤，但我们仍觉得那名司机甚至没有下车看她的情况，真的太不应该了。我们希望找到他并追究责任，也希望当时在场的目击者可告诉我们一些线索。”

韦恩指事发后医院帮忙报警。

完整报道，请翻阅2021年4月27日《联合晚报》