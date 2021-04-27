称卷入官司“求救” 侄女骗叔叔85万

侄女谎称卷入官司，向叔叔“求救”骗走85万，全花在吃喝玩乐上，昨（4月26日）被判坐牢5年半，罚款2000元。

据《新明日报》报道，欺骗58岁叔叔的被告云善敏（32岁，译音）面对五项控状包括伪造文件、向警方提供虚假信息以及欺骗的罪名。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。根据控状以及案情，2018年12月，被告向叔叔谎称，上司和另一虚构同事涉嫌挪用公款而遭警方调查，自己则被法院传召出庭供证。她谎称须要支付律师费、工作费、法庭保释金等，随即将伪造的法庭文件传给叔叔，后者于是将32万余元转给了她。

隔年3月18日，被告给叔叔发了另一条短信，称已从法庭案中脱身，并将获得逾23万元的退款，并说好拿到退款就会将钱还给叔叔。岂料，在接下来的一个月，她又声称没有收到钱，这笔钱被“困”在银行里，若想拿回这笔钱，须再雇一名律师。被告的叔叔信以为真，在2019年5月4日至10月14日期间，45次转账给被告，总数共53万5340元的个别费用。

事实上，被告将叔叔转给她的钱都用在吃喝玩乐上，包括泡夜店、买酒和个人消费，自始至终都没有还给叔叔半分钱。她昨日认罪后，被判坐牢五年半，罚款2000元。

完整报道，请翻阅2021年4月27日的《新明日报》。