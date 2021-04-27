推民防员入井溺毙案 消防队正副队长刑罚加重 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄佩玲 刘芸如 发布 / 2021年4月27日 3:05 PM 消防副队长纳詹（右）被判坐牢10个月，他获准展期至下个月17日开始服刑。消防队长钟志文（左）早前首次被治罪后已入狱坐牢10周，他如今是二度入狱，须完成剩余八个月又两周的服刑。（档案照） 字体大小: 小 中 大 民防人员被推入12米深泵井溺毙案，原本被判10周监禁的消防队长和副队长，在高庭法官加重两人的罪名后，昨天（4月26日）分别被判坐牢11个月和10个月。高庭法官施奇恩下判时指出，消防队长钟志文（40岁）与副队长纳詹（42岁）无疑对民防部队有所贡献，不过，“身居要职的好人眼看着部下被整却袖手旁观，最终导致部下因一起毫无意义的恶作剧而丧命”；若两人当时出面阻止，这场悲剧就可避免发生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民防坠井溺死 【职场无歧视】心理健康与就业课题：诚心沟通 抵制歧视 英康颠覆保险业 超个人化服务历程创造专属于您方案