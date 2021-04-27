推民防员入井溺毙案 消防队正副队长刑罚加重

民防人员被推入12米深泵井溺毙案，原本被判10周监禁的消防队长和副队长，在高庭法官加重两人的罪名后，昨天（4月26日）分别被判坐牢11个月和10个月。

高庭法官施奇恩下判时指出，消防队长钟志文（40岁）与副队长纳詹（42岁）无疑对民防部队有所贡献，不过，“身居要职的好人眼看着部下被整却袖手旁观，最终导致部下因一起毫无意义的恶作剧而丧命”；若两人当时出面阻止，这场悲剧就可避免发生。