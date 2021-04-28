【职场无歧视】心理健康与就业课题：诚心沟通 抵制歧视

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）为你解答疑问

冠状病毒疫情为国人带来不少健康、财务和心理压力。心理健康问题也逐渐增加。

去年10月间，受访的临床心理医生和心理健康工作者告诉记者，疫情的爆发导致更多新加坡居民产生心理健康问题，而寻求援助。

要帮助他们对抗这个无声的疾病，除了家庭之外，职场和雇主也需要给予更多支持，提高对精神疾病的意识。

冠状病毒疫情为国人带来不少健康、财务和心理压力。心理健康问题也逐渐增加。（图／海峡时报档案）

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）为你解答疑问

问：在最近的征聘面试中，一名雇主告诉我，公司不会聘请患有心理健康状况的求职者。劳资政公平雇佣守则并没有提到雇主不能有这方面的偏见。如果我是那名求职者，是否会受到保护？

答：雇主在招聘和筛选雇员时应该任人唯贤。任何不符合唯才是用的招聘决定，将有可能违反劳资政公平雇佣守则。

若雇主列出的招聘条件不以才能为基准，或和职务无关，雇主有义务说明他在这基准上拒绝聘用求职者的理由。

如果雇主无法合理解释工作对心理健康的要求，TAFEP会认为该雇主的招聘程序带有歧视性。TAFEP将会与人力部对此类雇主采取惩治措施。

根据守则，雇主不应该在年龄、种族、性别、宗教信仰、婚姻状况和家庭责任，以及体障方面，对雇员有所歧视。这些是较常见的例子，而不包含所有的歧视行为。即使通报案件不属于职场歧视守则里所列出的常见案例，TAFEP也会照样展开调查。

问：我面试了一名应征培训经理职位的求职者，根据他的能力和工作经验，他看起来是理想人选。他在工作申请表格中声明自己患有心理健康状况，但已服药控制。我该如何处理这个情况呢？

答：在开始招聘前，雇主应该确保公司的求职申请表格只收集和职务相关的资料，包括学历、技能、知识和工作经验。

除非你可以说明需要此类信息的理由（例如，该职位是否会影响公众成员的安全）, 否则求职申请表格里应该删除任何心理健康状况的声明，根据和工作范围有关的客观准则，评估这名求职者。

患有心理健康状况的雇员也能在职场上作出积极和优异的贡献。

雇主不应该收取求职者的年龄、性别、种族、宗教信仰、婚姻状况和家庭责任、残疾等相关资料信息。（注：此例子不详尽。）如果需要在求职申请表格收集可能被求职者视为歧视的资料，你应该注明收集的理由。

如果求职者在面试或筛选后提起自己的心理健康状况，你应该和对方进行坦诚的沟通，以更了解他的需求，并商讨现有的工作安排是否能作出适当的调整。

若你有意聘请这名求职者，你可以考虑为他调整工作时间，方便他进行治疗或复诊。同时，你也应该清楚说明你对他在工作上的要求。

我们应该避免在潜意识的偏见下，作出在职场上具有歧视性的行为。尤其是在招聘和对待雇员方面，要更加小心谨慎。想了解更多，请参考劳资政公平雇佣守则，或参加由TAFEP举办的课程，看看你的雇佣做法是否公平及良好！

指导

TAFEP协助雇主打造唯才是用、公平雇佣的职场。若雇员受尊重、赏识，他们更能发挥潜能，为公司作出贡献。

若在职场遭到不公平对待，你可向TAFEP求助。请上网tafep.sg/contact-us或拨6838-0969申报。

TAFEP办公时间：星期一到星期五，上午8点30分到下午5点30分，公共假期除外。

请上网了解更多劳资政公平雇佣守则。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】

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