英康颠覆保险业 超个人化服务历程创造专属于您方案

用3角钱就可买保险，而且在跑步、搭巴士时就能支付保费。你也能在手头宽裕时多付一些，或手头紧时少付一点，不必担心会影响保单。

这种购买保险的方式，是英康保险合作社服务的新趋势：用户拥有自主权，可以根据生活习性，灵活选择保障方式。

职总英康保险合作社总裁杨承霑受访时说，让用户掌握自主权，是保险业的未来趋势。这也是英康的新方向：打造“专属于您”（Made Yours）的保险历程，提供超个人化的产品和服务。

朝着这个新方向，英康推出打破传统框架的产品，例如上述名为“SNACK”的微型保险、以哩数而定的汽车保险、订阅制保险等等。

英康推出打破传统框架的“SNACK”的微型保险。

此外，英康也进行跨企业性的革新。杨承霑说，从接触英康的首个触点，到决策过程、售后服务，英康都“以用户为中心”，为用户提供贴心、顺畅无缝隙的服务。

杨承霑表示，近年来，数码化和新科技大跃进，塑造出前所未见的新空间和新游戏规则。生活和消费习惯逐渐转型，新风险和痛点也跟着出现、复杂化。

例如，网上消费造就了零工经济、外送员、私召车司机等职业，对保险也有了新需求。

杨承霑：“传统保险产品无法照顾到这些人和社群。他们并非没有经济能力，但可能因为收入不定，无法在传统保险下受到保障。”



职总英康保险合作社总裁杨承霑。

“英康必须对这种社会新趋势作出敏捷的反应，跟上改变的步伐，才能更具韧性，为未来做好准备。”杨承霑说。“我们也了解，人生不同阶段有不同风险，所以我们决定重新诠释保险，设计出不同的方案，提供专属于用户、独一无二的保险历程。”

Foodpanda外送员郭先生（30岁）：“SNACK让我不用一次过付出一大笔钱来买保险。它也很容易使用，我进行一次外送工作就能付保费、有保障，让我能安心及专心工作。”

传统到数码 全渠道平台运作

超个人化的服务，并不意味着传统保险产品和作法会被淘汰。

杨承霑说：“英康的传统保险产品和销售网依然重要，你还是可以继续打电话给英康代理员、约见沟通，也可以通过社交媒体和我们联系。”

他说：“传统的线下沟通，或是网站、社交媒体或手机应用程序的线上互动，我们的全渠道平台（omnichannel）都对用户有划一的了解和触点，不管你用什么平台，你都无需因为转换平台而一再复述需求。”

Omakase汉堡行销经理李小姐：“和SNACKUP合作后，更多人知道我们的名牌，了解我们的宗旨就是要为顾客做到最好。现在，他们每吃一口我们的美味汉堡，就能获得更多保障！”

利用大数据 开拓新方案

英康成立于1970年，51年来它不断地演进改变，但杨承霑说，要应对未来的新挑战，英康必须运用新数码和金融科技，不断创新。

杨承霑说，英康在4年前就开始计划把金融科技、保险科技、大数据分析、区块链、机器学习等新创科技，运用来发挥保险业的潜能、改善流程及效率，以提高用户的满意度。

他说：“我们在科技和人才投入许多心血，进行整合，要更好的运用大数据，进行分析、规划、整合和吸收。我们现在依然在进行着这个‘数据历程’，要更有效率的提供超个人化的服务。”

以女性来说，有孩子的职业妇女和没有孩子的双收入职业妇女，需求和联系习惯都不一样；前者可能需要为孩子买保险，习惯在孩子入睡后才上网搜寻保险信息，后者可能要为自己买保险，喜欢约见保险顾问边喝咖啡边谈。通过大数据分析，英康能全方位了解用户的生活和沟通方式、习惯、时间、寻找的资讯，准确地设计出专属于他们的保险历程。

杨承霑说：“此外，我们也面对面与不同领域的社群沟通，深入了解他们的生活痛点，激荡出解决痛点的方案。”

例如，英康聆听了私召车司机的心声后，特别为Grab司机设计了灵活的微型重病保险：每载一趟客，就能以低至1角的费用购买保单，累积高达20万元的受保额。

“有些用户无法定期拨出款项来购买保险，碎片式的小额付款方式能帮助他们积少成多。”杨承霑说。

以人为本的企业文化

杨承霑认为，科技之外，人才是公司的宝贵资产。他说：“科技和系统会老旧，人却有能力创新，造就企业的韧性和思考、应变能力。

逾1200名职总英康保险合作社职员参加了设计思维研讨会。

他说，所以英康投入很多心血栽培雇员。“我们成立跨部门团队，进行了设计思维培训，贯彻以客户为中心的方针。只有打破壁垒，鼓励从下至上的创新，才能加强英康对市场敏捷反应的能力，走得更高更远。”

打破保险框架的产品

SNACK

用户能用日常活动与保费挂钩，通过手机应用程序支付保单。例如每次跑步，系统就会自动付款，堆叠式的购买保单。即使暂停缴付，保单在期限内也不会受影响。 SNACK还有与商业伙伴挂钩的SNACK+和SNACKUP。 SNACK+让易通卡、SAFRA或Foodpanda等商业伙伴的雇员，能在SNACK的基础上，用同样数额的保费获得更高的受保额。 SNACKUP则让商家用来奖励忠实客户。客户在这些商家消费，商家就会代为支付小额保费来回馈客户。这个新概念引起很多商家的兴趣，至今通过SNACKUP奖励忠实客户的受保额已超过180万元。

用户能用日常活动与保费挂钩，通过手机应用程序支付保单。例如每次跑步，系统就会自动付款，堆叠式的购买保单。即使暂停缴付，保单在期限内也不会受影响。 重大疾病：以趟数付保险

私召车司机每载一趟客，就能以至少1角的保费，来享有重大疾病的保障。这个微型保险在2019年8月推出的6个月内，英康就支付了三起重大疾病的索赔，包括一名因患癌而获得20万元最高索赔额的40多岁司机。至今有超过3300名司机在这个保险下获得保障。



私召车司机每载一趟客，就能以至少1角的保费，来享有重大疾病的保障。这个微型保险在2019年8月推出的6个月内，英康就支付了三起重大疾病的索赔，包括一名因患癌而获得20万元最高索赔额的40多岁司机。至今有超过3300名司机在这个保险下获得保障。 开车才付费保险

这是按使用量而定保费（usage-based insurance）的汽车保险，车主能根据驾驶哩数来付保费。



这是按使用量而定保费（usage-based insurance）的汽车保险，车主能根据驾驶哩数来付保费。 TRIBE--订阅制的保险

通过每个月固定费用的订阅，用户可以选择不同的保险配套，例如子女或康复配套。他们能随时停止订阅，也能灵活调整配套或支付的保费。

英康积极运用新数码和金融科技进行创新。

英康目前是通过战备军人协会、教育科技企业LittleLives 等合作伙伴推出TRIBE，接下来几个月，它将推介给公众。

新颖游戏规则 海内外受瞩目

英康的创新保险产品，照顾到保障不足的社群，也吸引了不少新用户群，例如大学生和年轻专业人士。

例如，SNACK微型保险不到一年就拥有超过2万8000名用户，购买的保单超过16万8000份，在人寿保险、疾病险和个人意外险下受保的数额超过5800万元。

SNACK不但赢得新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡科技工商协会（SGTech）联办的新加坡数码奖，它的手机应用程也获得Indigo设计银奖。

今年三月，它获得欧金融管理协会Efma与埃森哲所颁的创新保险奖项，也成为美国CIO奖项推举的两个新加坡品牌之一。

杨承霑认为，提供超个人化的产品和服务，能帮助英康将触角延申到新市场，甚至具有发展到海外市场的潜能。这将进一步提升英康的竞争力。

他说：“我们没有能看到未来的水晶球，最重要的是我们的团队要不断学习、不断创新。不管未来出现什么改变，英康才能敏捷应变，走在保险业的前沿。”

要亲自体验英康“专属于您”量身打造的服务，请上网了解详情。

【本文和图片由职总英康保险合作社提供与呈献】