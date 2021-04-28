今年小六会考采用新积分等级制 各中学截分点与收生成绩范围公布

教育部指出，在新制度下，学生之间和学校之间的截分点差别不会划分得太细致，较多学校会有相同的截分点，学生因此有更多中学可选择。截分点取决于最后一名被录取学生的积分。

小六会考今年采用新积分等级制，教育部公布各中学的截分点与收生成绩范围。这是根据2020年小六会考考生的成绩和中学选择模拟得出的参考指标。

如教育部去年预计，没有学校出现4分的“完美”截分点，自主学校的直通车课程截分点介于6分至8分。

教育部这次也提供每所学校的学生积分成绩范围。自主学校如莱佛士书院、莱佛士女中和美以美女中直通车课程的学生积分介于4分至6分。截分点取决于最后一名被录取学生的积分，尽管这三校积分最佳的学生取得4分，6分才是截分点。

修高级华文学生报读特选学校有优势

小六会考今年改以“八级”的积分等级来评估学生自身学习表现，不再采用与同届考生相较后计算的T值积分。各科等级积分加起来的总成绩，类似Ｏ水准会考升学的计算法。

考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1最优秀，四科的总积分成绩因此介于4分至32分。

教育部指出，在新制度下，学生之间的积分差别和学校之间的截分点差别不会划分得太细致，较多学校会有相同截分点，学生因此有更多中学可选择。

整体而言，139所中学的截分点介于6分至30分。学校截分点依每届学生的成绩和选校而异，但教育部认为，基于积分制的架构，接下来不太可能有学校出现4分的截分点。每届截分点的波动一般仅一分之差。

另外，特选中学的学生成绩范围呈现方式稍有不同，也包括学生的高级华文成绩。未修高华的小学生仍可报读特选中学，但修高华的学生有一定优势。

选校排序是决选条件之一

以中学甲为例，它的截分点是12分（及格），这意味最后一名被录取的学生考获12分且在高华考获及格等级，换句话说，考获12分但没修高华的学生没被这所中学录取。

教育部副教育总司长（课程）孙振炜指出：“制度的改革还需要人们心态的转变来配合。学校截分点一直以来都是学生和家长选择中学的参考资料，不过我们鼓励他们也考虑学校特色课程、课程辅助活动，校风与文化等，以更全面的考量去选择学校，此外，因为选校的排序将会是决选条件之一，家长与学生在选校时应慎重考虑学校的排序。”

教育部长黄循财昨晚的面簿贴文也强调，在新制度下，选校的排序更为重要。他说：“我希望所有学生都能慎重考虑你们的选择，选一所最符合你的学习需求和兴趣的学校。”

新制度下，假设两名同分的学生在争取最后一个学额，若两人都是公民，把该中学列在排序较前的学生会优先被录取。如果公民身份及选校排序都相同，才由电脑抽签。教育部认为，有了公民身份和选校排序这些“定夺标准”（tie breaker），料约10％学生将根据电脑抽签来分配学额，与原有制度相近。

至于新制度是否导致更多学生转向直接收生计划（简称DSA）来提高入学机会，尤其是报读直通车学校，教育部认为，尽管这些学校向来会吸引一定的DSA申请，但新制度应不会使需求大增。学生主要还是通过小六会考的成绩进入中学。

DSA计划让小六学生在会考前凭学业以外的才华报读中学，不受限于学校的截分点。直通车学校一般能以DSA录取高达50％的学`生，所有中学的非直通车课程则可录取20％学生。目前每届约一成学生通过DSA入学。

孙振炜重申：“我们理解当人们过渡到新制度时难免会有顾虑。积分制虽有改变，但课程和考试程度保持不变，大家无须担心。小六会考仅是学习旅途的其中一个过程，学生在这之后还是有许多机会发挥所长。”

家长和学生可上网https://moe.gov.sg/schoolfinder参考各校截分点与成绩范围。