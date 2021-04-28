西雅兀兰宿舍24客工康复后检测呈阳 五人应为二度感染

西雅兀兰宿舍已康复但检测呈阳的客工人数增至24人，其中五人经评估相信是二度感染。这五人和日前确诊的两名建筑管工是室友，七人形成新的感染群。

根据卫生部文告，五名相信是二度感染的病患当中，两人刚于本月6日从孟加拉抵新。流行病学调查显示，他们相信是在国外受感染，并把病毒传给同房室友。目前没有证据显示他们将病毒传给宿舍其他住户，当局正在对其工作场所展开进一步调查。

24名检测结果呈阳的康复客工中，除了上述五起相信是二度感染，另有11名客工经评估是在脱落病毒碎片，两人再次接受检测后结果呈阴性，其余六人的情况则有待评估。

西雅兀兰宿舍一名35岁孟加拉籍建筑管工本月19日确诊后，卫生部和人力部已开始为该宿舍约1200名客工展开特别检测行动。

男船员为新增社区病例 另有11起输入病例

当局在发现24名康复客工的检测结果呈阳性后，已立刻将他们隔离并送往国家传染病中心。卫生部以及由传染病学和微生物学专家组成的专家团对其进行调查，评估他们是否属于二度感染，或是早前受感染、正脱落病毒碎片，且不再具有传染力。

我国昨天唯一的新增社区病例与早前确诊的燃油船船员有关，使该感染群病例增至六起。这名42岁印度尼西亚籍男性船员和其他五人都在“MT ALLI”燃料船上工作，除了下船接种疫苗以外都待在船上。

由于曾与病患密切接触，他本月18日起已在指定设施接受隔离，隔天接受检测时结果呈阴性。不过他25日开始咳嗽且喉咙痛，通报症状后隔天被送往国家传染病中心，这次他的冠病检测结果呈阳性，血清检测则呈阴性。

他已于4月8日接种首剂疫苗。卫生部说，由于在完成接种后，人体一般需要数周建立免疫力，因此他可能是在保护作用还未产生时受感染。

我国昨天新增12起冠病病例，除了这起社区病例，其余11起均属境外输入，抵新后就开始履行居家通知。

另外，新加坡回教理事会昨天在面簿贴文说，有冠病病患曾于本月23日下午1时55分至2时22分间到访三巴旺马来居民回教堂（Masjid Petempatan Melayu Sembawang）。该回教堂昨今两天关闭清洗和消毒，这期间的集体祈祷预约将自动取消。回理会正协助卫生部追查密切接触者。