新马防长首次视讯会谈 承诺两军疫后恢复交流

国防部长黄永宏医生和马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里昨天举行视讯会议，承诺两国军队将在冠病疫情改善时恢复双边和多边交流与演习。

这是依斯迈沙比里去年3月在马国首相慕尤丁内阁中受委主管国防部后，新马防长首次会谈。

国防部昨天发文告说，两国防长再次肯定了双方对维持和加强新马两国军队双边防务关系的努力，两军将致力于在冠病疫情改善后恢复双边和多边交流及演习。