新马防长首次视讯会谈 承诺两军疫后恢复交流 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 国防部长黄永宏医生（左）昨天与马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里举行视讯会议，并就恐怖主义、网络安全和海事安全等共同面对的挑战进行讨论。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 国防部长黄永宏医生和马来西亚国防部高级部长依斯迈沙比里昨天举行视讯会议，承诺两国军队将在冠病疫情改善时恢复双边和多边交流与演习。这是依斯迈沙比里去年3月在马国首相慕尤丁内阁中受委主管国防部后，新马防长首次会谈。国防部昨天发文告说，两国防长再次肯定了双方对维持和加强新马两国军队双边防务关系的努力，两军将致力于在冠病疫情改善后恢复双边和多边交流及演习。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新马关系 国防部 五国联防安排 香格里拉对话 疑不满对方指导 火爆男刀砍女同事 清洁公司老板与三人追打一员工 法官：四人口供有出入 伤者供词可信