义安理工生制作视频 反映小贩文化

清晨起早摸黑，到荷兰通道熟食中心等待，为的就是捕捉小贩准备开档的情景。

义安理工学院学生萧嘉镁（21岁）与大众传播系的同学去年花了一个学期策划并制作一系列视频，描述小贩的故事与文化，向这群工作者致敬。

她与同学何浚永（20岁）采访的对象是熟食摊“如发包点”的老板蒋健发。为了拍摄工作，他们曾在清晨4时到荷兰通道的摊位，有时就在下午老板开始制作包子馅料时，前去捕捉他们想要的画面。