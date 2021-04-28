义安理工生制作视频 反映小贩文化 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 义安理工学院学生萧嘉镁（前排左）、何浚永（前排右）、林艺轩（后排左）和沈恩杰（后排右）制作视频，分别采访包点师傅和椰浆饭摊主，希望为推广本地小贩文化尽一分力。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 清晨起早摸黑，到荷兰通道熟食中心等待，为的就是捕捉小贩准备开档的情景。义安理工学院学生萧嘉镁（21岁）与大众传播系的同学去年花了一个学期策划并制作一系列视频，描述小贩的故事与文化，向这群工作者致敬。她与同学何浚永（20岁）采访的对象是熟食摊“如发包点”的老板蒋健发。为了拍摄工作，他们曾在清晨4时到荷兰通道的摊位，有时就在下午老板开始制作包子馅料时，前去捕捉他们想要的画面。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩 义安理工学院 新加坡文物局 疑不满对方指导 火爆男刀砍女同事 清洁公司老板与三人追打一员工 法官：四人口供有出入 伤者供词可信