地铁上拍陌生人视频称遭骚扰 妇女反被网民起底疑种族歧视 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘芸如 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 一名妇女多次在地铁上对着陌生人拍视频，还连声追问对方的种族与学历，引起网民质疑她的行为涉及种族歧视。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 中年妇女在地铁上对着中年男子拍视频，称对方摸她和骚扰她。过后她被网民起底，发现她拍视频针对特定族群，多名网民声称已报警揭发她。警方答复《联合早报》询问时证实接获多起报案，指57岁的妇女正协助调查。网上近日流传一段视频，一名华族女子在地铁上拿手机对陌生人拍视频，再三追问对方的种族和学历，引起网民质疑她的行为涉及种族歧视。视频显示，女子自称毕业自名校，并在澳大利亚读大学，还声称周遭亲友全是律师、董事和董事长等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 种族歧视 视频 社交媒体 疑不满对方指导 火爆男刀砍女同事 清洁公司老板与三人追打一员工 法官：四人口供有出入 伤者供词可信