地铁上拍陌生人视频称遭骚扰 妇女反被网民起底疑种族歧视

中年妇女在地铁上对着中年男子拍视频，称对方摸她和骚扰她。过后她被网民起底，发现她拍视频针对特定族群，多名网民声称已报警揭发她。

警方答复《联合早报》询问时证实接获多起报案，指57岁的妇女正协助调查。

网上近日流传一段视频，一名华族女子在地铁上拿手机对陌生人拍视频，再三追问对方的种族和学历，引起网民质疑她的行为涉及种族歧视。视频显示，女子自称毕业自名校，并在澳大利亚读大学，还声称周遭亲友全是律师、董事和董事长等。