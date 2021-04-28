早前涉逾10亿元投资骗案 公司董事又涉两伪造罪被加控

被控欺骗数人和一家公司投资逾10亿元的公司董事，在接受调查期间又伪造银行电子记录，让人以为公司户头内有超过4亿元，前天再加控两项伪造罪名。

Envy Asset Management私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）的董事黄有志（33岁），早前因涉嫌欺骗他人和公司投资逾10亿元被控。

他前天又因在接受调查期间，伪造银行电子记录，加控两项伪造罪。

根据控状，被告于今年3月伪造银行电子记录，指Envy Asset Management Trading（简称EAMT）有限公司的来往户头内有3亿零252万2762美元（约4亿零115万4232新元），储蓄户头内也有1万美元（约1万3255新元）。

另一项控状则指被告在今年3月伪造另一个银行电子记录，指EAMT于2月24日将6000万美元汇给PPG Asia有限公司的银行户头内。

被告仍以150万元保释在外，并须提交护照和佩戴电子追踪器，同时须履行宵禁，晚上10时至隔天清晨6时不得出门。相信这是我国法律将电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。案展5月17日过堂。

被告目前共面对12项控状，除了前天加控的两项新罪状外，还面对八项欺骗罪和两项触犯公司法令。

他涉嫌从去年9月至今年2月，38次欺骗六名投资者和一家公司投资至少5600万元进行镍（nickel）贸易。他向投资者谎称他的公司通过远期合约（forward contract）出售镍给巴黎银行，并欺骗投资者与公司签订合约，购买部分销售盈利，但实际上相关的远期合约并不存在。