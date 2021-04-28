杨鼎立秉着爱鸟的热忱，到澳洲国立大学修读保育与生态学博士学位，学习如何通过良好的景观管理来保护昆虫和鸟类。他后来到冰岛的北极理事会生物多样性署工作，负责候鸟项目协调。

念小学时，杨鼎立在校园看到两只罕见的鸟儿，好奇之下翻查资料，才知黄色的叫黄鹂（Oriole），黑白相间的叫鹊鸲（magpie robin）。

结果，他对鸟儿的喜爱从此“一发不可收拾”，多年后成了鸟类专家。

1995年，杨鼎立博士（36岁，图右）加入新加坡自然学会，受观鸟组主席林金泉等多名会员启发，积极参与学会的各种活动。

他经常到武吉知马自然保护区和中央集水区观鸟，借此运动及舒展身心。他也喜欢飞到各地观鸟，包括中国云南的高黎贡山及中东的沙漠地区。

杨鼎立在马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的热带雨林工作数年后，2004年拿奖学金到新加坡国立大学修读生物学，研究热带鸟类生态。

毕业后教了四年多的书，秉着爱鸟的热忱，他再前往澳大利亚国立大学修读保育与生态学博士学位，学习如何通过良好的景观管理来保护昆虫和鸟类。

杨鼎立后来在冰岛的北极理事会（Arctic Council）生物多样性署工作了一段时间，负责候鸟项目协调。

目前，他是国际鸟盟（BirdLife International）位于新加坡的区域办事处候鸟保护和濒危物种红色名录的协调员，负责监督亚洲候鸟保护和湿地项目。

杨鼎立介绍，自然学会自1984年起每年举办观鸟大赛，收集和分析数据。2019年，观鸟大赛获丰树集团赞助，逐渐扩大规模，吸引150多人参加。

杨鼎立说，因疫情来袭，学会去年策划观鸟大赛时须遵守政府的管制条例，因此担心参赛人数受影响。没想到，活动最终仍有近250人参加，破了纪录。

“所幸观鸟活动是以三四人的小组形式进行，不会群聚，而其他实体活动全都转为线上。除了鸟儿本身，观鸟大赛的一切都数据化了。”