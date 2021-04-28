前高管车祸毁容脑损 获赔1366万

热爱脚踏车运动的银行前高管下班后跟同事一起骑车，却被一辆汽车从后方撞上，导致头部严重受创。原本年薪超过数十万元的他，认知能力严重受损，无法记得工作指示，料终身难以重返职场，获高庭法官判他可向肇祸司机索取1366万余元的总赔偿。

拥有德国和瑞士双重国籍的男子波尔曼（45岁）于2014年11月19日晚上8时，在武吉巴督附近的碧兰路（Brickland Road）骑脚踏车时，遭行驶在同一条车道上的车子从后方撞上，头部受重伤。

事发时，波尔曼是瑞士宝盛银行（Julius Baer）的高管。他遇意外后头盖骨骨折、脑硬膜下出血，损及与工作记忆和跟计算有关的认知能力。他在车祸后住院近三个月，接受了五次脑部手术。

根据脑神经外科医生的报告，波尔曼因脑部伤势，难以同一时间应付超过一项工作，就连从事体力活也困难，因为他无法记得工作指示。

波尔曼之后起诉肇祸男子叶贤荣（36岁，项目经理）向对方索赔，高庭法官在2017年裁定叶贤荣疏忽，须为意外负起全责，对波尔曼承担100％的赔偿责任。

案件接着进入评估索赔金额的阶段，高庭法官本周发出书面裁决，裁定叶贤荣所须支付的赔偿额为1366万零183元。其中，最大笔的赔偿项目是补偿波尔曼的未来收入损失，达932万元。

法官计算，波尔曼在银行就职时的年收入至少36万余元，若没发生车祸，把升职加薪等因素考虑在内，以65岁为退休年龄，波尔曼每年的平均收入料超过80万元。法官再计算税收与其他因素，最终得出未来收入的赔偿额。

其他赔偿项目包括109万余元的未来医药费，以及波尔曼在案件开审前的收入损失，达154万元。由于答辩人已知道得做出巨额赔偿，因此在案件未审结以前，已经预先支付310万元的赔偿。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年4月28日《联合晚报》。

