疑不满对方指导 火爆男刀砍女同事

鱼汤摊请到火爆男员工，资深女员工好心给菜鸟指导和批评，却不知何故惹怒对方。火爆男拿起菜刀砍女员工颈项和手臂，然后弃刀而逃，但在四个小时内被警察逮捕归案。

事件发生在昨天（4月27日）下午约4时30分，地点是在武吉巴督11街第155座组屋的咖啡店，起争执的是“肥仔荣食摊”的两名员工。

读者黄先生通知《联合晚报》，昨天经过该咖啡店时发现有多名警察到场封锁两个摊位，警员在场进行调查，并测量一把菜刀。

记者抵达现场时，现场已经解封。“肥仔荣食摊”的摊主沈女士（64岁）告诉记者，事发时只有两名员工在摊位，另一名员工已经回家，是员工的朋友跑到她家通知，她才得知摊位出事。

她说，两名员工相信是在工作上闹不和，男员工（33岁）不满女员工（35岁）的指导，一气之下就拿菜刀砍对方的颈项和手臂，女员工负伤跑出摊位求救，男员工则在伤人后弃刀逃跑。

隔壁的烧腊摊摊主张女士（49岁）受访时说，听到女员工的尖叫声后，看到她一身血淋淋跑出摊位，除了颈项和手臂的四五道刀痕，后脑勺似乎也被砍伤。

有食客立即报警和叫救护车，救护人员抵达后为女员工包扎伤口，然后送入医院救治；警方则封锁了“肥仔荣食摊”和烧腊摊位进行调查至晚上7时半，并取走了烧腊摊的电眼画面。

民防部队受询时证实，下午4时30分接获求助电话，一人被送往黄廷方综合医院。

警方今早发文告表示，警员在案发后四小时内逮捕33岁涉案男子，他在使用危险武器蓄意伤人罪名下被逮捕，明日将被控上法庭，若罪名成立，最高可监禁长达七年、鞭刑、罚款，或任何组合的刑罚。

完整报道，请翻阅2021年4月28日的《联合晚报》。