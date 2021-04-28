清洁公司老板与三人追打一员工 法官：四人口供有出入 伤者供词可信 订户 来自 / 联合晚报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年4月28日 3:02 PM 清洁公司老板和另外三人被指在兀兰办公室内，围殴一名员工。（档案照） 字体大小: 小 中 大 清洁公司老板声称听见女友在办公室内大叫，冲上去发现员工非礼自己女友，气得当场与员工对质。他声称员工道歉，但后来企图逃跑，他和另外三人才追上前，想把对方抓住后交给警方。不过员工却指，他因在老板面前抽烟，老板叫他不要抽，他不听还顶嘴，才会被打。案件经过审讯后，法官认为老板等人的口供有出入，伤者供词相对可信，因此裁定他们罪成，判四人监刑。四人不满裁决与判刑，提出上诉。控方也针对判刑提出上诉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 打架 勇敢追梦展现才华 2021“新空下”开放报名 2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则