清洁公司老板与三人追打一员工 法官：四人口供有出入 伤者供词可信

清洁公司老板声称听见女友在办公室内大叫，冲上去发现员工非礼自己女友，气得当场与员工对质。他声称员工道歉，但后来企图逃跑，他和另外三人才追上前，想把对方抓住后交给警方。不过员工却指，他因在老板面前抽烟，老板叫他不要抽，他不听还顶嘴，才会被打。

案件经过审讯后，法官认为老板等人的口供有出入，伤者供词相对可信，因此裁定他们罪成，判四人监刑。四人不满裁决与判刑，提出上诉。控方也针对判刑提出上诉。