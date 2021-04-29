我国出动两运输机 运送氧气筒支援印度抗疫

印度冠病疫情严峻，我国昨天（4月28日）出动运输机把256个氧气筒运送到印度，支援那里的抗疫工作。

根据外交部文告，新加坡空军部队派出两架C-130运输机，把氧气筒运载到印度西孟加拉邦。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士昨早出席在巴耶利峇空军基地的仪式，将新加坡的援助物资交给印度驻新加坡最高专员古玛兰（Periasamy Kumaran）。

孟理齐致辞时说，疫情带来的威胁是跨边境的，不分国家、国籍或种族。正因如此，各国得共同协作，相互支持。

他也再次肯定新加坡和印度牢固的双边关系，并指出我国会援助印度民众对抗疫情。他说，双方能在短时间内安排这次的行动，也体现两国各机构之间的紧密协作与伙伴关系。

新加坡红十字会将筹款 为当地医院添购医疗配备

“这有赖于两国政府与人民的密切往来。我也要感谢印度政府在疫情期间继续与我国合作，维持供应链流通，让必需品的供应不受影响。”

孟理齐相信，印度人民将凭斗志战胜疫情的挑战，他希望我国的资源能帮助有需要的人，鼓励前线人员。同时，他期待这能促进我国企业与新加坡红十字会等组织的工作，为印度的抗疫工作献力。

外交部长维文也在个人面簿贴文指出，印度经历艰难抗疫期之际，我国给予人道支援，希望氧气筒有助印度应付疫情。他也承诺，我国会继续同印度和其他国家克服大流行病的挑战。

此外，新加坡红十字会将展开筹款活动，为印度的医院购买呼吸器和氧气筒等医疗配备。

日前由新加坡印度商会和小印度店主及传统协会宣布成立的“印度卫生援助基金”，所得将用来支持红十字会的工作。

新加坡红十字会秘书长兼首席执行官班杰明·威廉在文告中指出，迅速增加的确诊病例导致印度多家医院和医疗机构面对医疗配备短缺的问题。组织将与印度红十字会紧密协作，把物资供应给急需支援的医院。

红十字会早前已通过印度红十字会把五台呼吸器送往新德里的社区医院。

公众可通过Giving.sg平台、邮寄支票或PayNow的方式捐款，支持印度的抗疫工作。详情可上红十字会网站redcross.sg查询。