陈笃生医院已完成疫苗接种护士确诊 同病房医生和三病人初步检测呈阳

陈笃生医院在女护士确诊后立即封锁9D病房，病房内的所有病人和职员都接受了冠病检测，其中一名医生和三名病人的初步检测结果呈阳性。由于卫生部还在做进一步调查，这四人未列入该部门的每日病例数据。

陈笃生医院一名已经接种两剂疫苗的46岁女护士确诊冠病。另外，初步检测结果显示，与她在同个病房工作的一名医生以及三名病人也感染冠病。医院已经封锁受影响的病房，并隔离所有接触受感染病患的职员，以及该病房的病人、职员和访客。

我国昨天（4月28日）新增三起社区病例，包括这名46岁菲律宾籍女护士。

根据卫生部文告，这名护士平时在9D病房工作，她是在27日开始出现喉咙痛、咳嗽和身体酸痛的症状，并在陈笃生医院求医，同一天确诊冠病。她已被送往国家传染病中心，目前还在等待血清检测结果。

这名护士已在今年1月26日和2月18日分别注射两剂疫苗。卫生部指出，接种疫苗可减少病毒所引发的严重症状，但仍有人可能受感染。

陈笃生医院在女护士确诊后立即封锁9D病房，病房内的所有病人和职员都接受了冠病检测，其中一名医生和三名病人的初步检测结果呈阳性。由于卫生部还在做进一步调查，这四人未列入该部门的每日病例数据。

作为预防措施，所有为受感染病患提供治疗的职员，以及9D病房的其他病人、职员和访客都会被隔离。卫生部还在进行流行病学调查并追踪其他密切接触者。

昨天新增六地点有病患到访

昨天新增的另一名社区病例是38岁的移民与关卡局男职员，他平时在樟宜机场第一搭客大厦工作，但在出现症状后就没有上班。这名新加坡男子23日开始咳嗽，隔天到家庭诊所看医生后获得两天病假。他在26日开始发烧、身体酸痛并失去嗅觉，隔天到陈笃生医院求医，同日确诊。

卫生部指出，这名男子之前的轮流定期检测结果都呈阴性，最后一次检测是在22日。他的血清检测结果尚未出炉。

最后一名社区病例是58岁的新加坡籍男子，去年2月13日至12月13日在尼泊尔担任建筑项目经理。

他返新后遵守居家通知直至去年12月27日，期间的冠病检测结果为阴性。他计划再次前往尼泊尔，于本月26日接受离境前检测，隔天确诊冠病，随后被送往国家传染病中心。

卫生部指出，由于他体内的病毒载量很低，很可能是在脱落病毒碎片，不会传染他人。不过该部门无法断定这名男子是何时感染，因此仍会采取相应的公共卫生预防措施。

除了上述三起社区病例，昨天新增的其余20起病例均由境外输入。他们在抵新后就履行居家通知或接受隔离，并在隔离期间接受检测，当中有五人出现症状。客工宿舍没有出现新病例。

昨天新增六个确诊病患到访地点，包括大巴窑6巷的职总平价超市、三巴旺购物中心、如切购物中心、勿洛广场、樟宜路一家餐馆，以及三巴旺一所回教堂。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万1086起。