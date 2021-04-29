与西雅兀兰宿舍有关 逾5500客工接受检测 当局：部分检测结果或呈阳性 不表示是二度感染 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 黄贝盈 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 西雅兀兰宿舍出现冠病感染群后，政府已对超过5500名相关客工进行检测。保障、关怀与接触小组说，随着康复客工加入检测行列，其中一部分人的检测结果可能呈阳性，但这并不表示他们一定是二度感染。人力部属下专门照顾客工群体的保障、关怀与接触小组（简称ACE）昨天发文告说，当局连同卫生部、新加坡建设局和经济发展局本月23日至26日对来自不同宿舍和工地的5500多名客工进行预防性冠病检测。这项检测不属于宿舍客工每两周接受的轮流定期检测（RRT）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工宿舍 轮流定期检测 二次感染 冠状病毒19 勇敢追梦展现才华 2021“新空下”开放报名 2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则