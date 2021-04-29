与西雅兀兰宿舍有关 逾5500客工接受检测 当局：部分检测结果或呈阳性 不表示是二度感染

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟 黄贝盈

发布 / 2021年4月29日 5:00 AM

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西雅兀兰宿舍出现冠病感染群后，政府已对超过5500名相关客工进行检测。保障、关怀与接触小组说，随着康复客工加入检测行列，其中一部分人的检测结果可能呈阳性，但这并不表示他们一定是二度感染。

人力部属下专门照顾客工群体的保障、关怀与接触小组（简称ACE）昨天发文告说，当局连同卫生部、新加坡建设局和经济发展局本月23日至26日对来自不同宿舍和工地的5500多名客工进行预防性冠病检测。这项检测不属于宿舍客工每两周接受的轮流定期检测（RRT）。

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