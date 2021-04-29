王乙康：英美法德等若疫情好转病例降 已接种国人访欧美后回国或无须隔离

交通部长王乙康说，只要这些国家的疫情受到控制，无须等到零病例或每天一两起病例的水平，只要病例较低，我国就可考虑让已接种的本地居民在到访这些地方后，返新时只须通过检测，无须隔离。“这是另一个开放的途径，不算是航空泡泡，但也是非常重要的一个开放途径。”

英国和美国等已单方面向新加坡开放边境的国家，一旦冠病疫情好转，病例持续下滑，我国可考虑让已接种疫苗的本地人在到访这些国家后，返新时只须通过冠病检测，就可豁免隔离。