王乙康：英美法德等若疫情好转病例降 已接种国人访欧美后回国或无须隔离 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 交通部长王乙康（左二）昨早在ONE FM 91.3的The BIG Show节目当“DJ”，除了分享自己喜欢的歌曲，也说黑菜头粿是他的暖心食物。他忆述大学时期在英国伦敦出席一场乔治·麦克（George Michael）演唱会时，英国男歌手艾登·约翰（Elton John）突然现身，令他至今难忘。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 交通部长王乙康说，只要这些国家的疫情受到控制，无须等到零病例或每天一两起病例的水平，只要病例较低，我国就可考虑让已接种的本地居民在到访这些地方后，返新时只须通过检测，无须隔离。“这是另一个开放的途径，不算是航空泡泡，但也是非常重要的一个开放途径。”英国和美国等已单方面向新加坡开放边境的国家，一旦冠病疫情好转，病例持续下滑，我国可考虑让已接种疫苗的本地人在到访这些国家后，返新时只须通过冠病检测，就可豁免隔离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 英国 新加坡 美国 旅游 疫苗 国泰航空 新航 勇敢追梦展现才华 2021“新空下”开放报名 2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则