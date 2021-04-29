CPF社区关怀计划鼓励更多人当义工

公众在填补公积金户头或是提名受益人时，可选择填写推介义工的名字，义工的应用中就会显示他们帮助了多少人。应用推出至今，已记录超过350次交易。

中央公积金局推出“社区关怀传递计划”，鼓励更多人成为义工，传递正确与有用的公积金信息。至今，超过800名公众通过该应用报名成为义工。

为了优化义工学习和认识公积金的过程，公积金局于今年1月试行推出公积金“义”（CPFV，V代表义工）的手机应用程序。

公众在填补公积金户头或是提名受益人时，可选择填写推介义工的名字，义工的应用中就会显示他们帮助了多少人。应用推出至今，已记录超过350次交易。

公积金局昨天为“社区关怀传递计划”（Community Paying it Forward）举办线上推介仪式。人力部长杨莉明致辞时说，公积金与新加坡人的生活息息相关，在生命的每个重要阶段，都能帮助人们抵消一些必要的生活开支。

“因为公积金对人们的生活至关重要，义工通过应用掌握重要的公积金信息，并将这个大家能信任的‘朋友’介绍给身边的人，能让他们也受益。”

公积金“义”手机应用将所有有关公积金的信息以游戏的方式呈现，让义工在学习的同时也能“积分”。如果成功鼓励他人填补公积金户头和提名受益人，义工能赚取数码徽章。

义工从昨天起至下个月31日，能通过应用里的一系列小游戏，更深入了解有关公积金的知识以及将信息传递给他人。首100名完成所有挑战的义工将有机会获得由圣淘沙名胜世界和网购平台虾皮（Shopee）赞助的门票与购物券。

成为首批公积金义工中的陈赞欣（28岁，研究人员）受访时透露，自己公积金户头明年就能达到基本存款。她在开始工作后就每年填补7000元到公积金户头。

陈赞欣说，正确的信息能让人做出适合自己的决定，错误的决定却可能会影响一个人的未来，比如退休安排等，所以她才决定成为公积金义工。

“我身边一些朋友最常有的问题就是如何获得估税扣税，所以我告诉他们有关填补公积金户头的信息。另外，我也通过应用帮助我的父母查阅公积金终身入息计划（CPF LIFE）。”

社区关怀传递计划也吸引不少机构的参与和支持，包括全国职总工会的5000名工会与社区领袖以及超过90万名会员。

昨天出席线上活动的全国职工总会副秘书长詹惠凤说：“凭借职总的庞大网络，包括青年、自雇者和自由工作者，我们可以发挥作用，帮助新加坡人对公积金储蓄做出明智的决定，为未来做更好的准备。”

全国财务教育计划“理财有方”（MoneySense）也让属下财务知识学院的导师成为公积金义工，并鼓励他们的学员报名。

义工也能获得职总英康和财务顾问公司MoneyOwl的服务和产品优惠。

公众可以到到谷歌PlayStore或苹果AppStore下载公积金“义”手机应用。