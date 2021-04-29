车祸致头部受创难重返职场 肇祸司机须赔银行前高管1366万余元

伤者事发时是瑞士宝盛银行的高管。他在车祸中头盖骨骨折、脑硬膜下出血，损及与工作记忆和计算有关的认知能力。他住院近三个月，前后接受五次脑部手术。

银行前高管骑脚踏车时被一辆汽车从后方撞上，头部受创，认知能力严重受损，料终生难以重返职场。高庭法官裁定，肇祸司机须赔偿这名受害者1366万余元，其中包括900多万元的未来收入损失。

《联合早报》早前报道，2014年11月19日晚8时，拥有德国和瑞士双重国籍的男子波尔曼（45岁）在武吉巴督附近的碧兰路（Brickland Road）骑脚踏车时，遭行驶在同一条车道上的汽车从后方撞上，头部受重伤。

波尔曼事发时是瑞士宝盛银行（Julius Baer）的高管。他在车祸中头盖骨骨折、脑硬膜下出血，损及与工作记忆和计算有关的认知能力。他住院近三个月，前后接受五次脑部手术。另外，由于严重面瘫，他也做了三次手术尝试修复容貌。

波尔曼之后起诉肇祸司机叶贤荣（36岁，项目经理）并向他索赔。高庭法官2017年裁定叶贤荣疏忽，须对波尔曼承担100％的赔偿责任。

最大赔偿项目932万元 补偿伤者未来收入损失

之后案件进入评估索赔金额的阶段。高庭法官本周发出书面裁决，裁定叶贤荣所须支付的赔偿额为1366万零183元，其中最大笔的赔偿项目是补偿波尔曼的未来收入损失，达932万元。

根据脑神经外科医生的报告，波尔曼因受脑部伤势的影响，难以在同一时间应付超过一项工作。他也无法记得工作指示，因此连从事体力活也有困难，估计终生难以回返职场。

法官指出，波尔曼在银行就职时的年收入至少有36万余元。若没有发生车祸，并且把升职加薪等因素考虑在内，他在65岁退休之前，每年的平均收入料超过80万元。再计入税收与其他因素，最终得出未来收入的赔偿额。

其他赔偿项目包括109万余元的未来医药费，以及波尔曼的审前收入损失154万元。由于波尔曼的妻子在意外发生后放弃工作照顾丈夫，法官也批准诉方获赔妻子的部分审前收入损失。

波尔曼原本是一名有经验的脚踏车爱好者，对武吉巴督路附近的路段尤其熟悉。他在全岛骑车路程累计超过两万公里，在此之前不曾发生意外。他与妻子育有两名年幼的孩子。

事发当晚，他跟一名同事一起骑车，同事骑在前方，波尔曼跟在后头，叶贤荣的车子则在波尔曼后面。当时叶贤荣打算转换到中间车道，他在转头查看盲点时分心撞上波尔曼。由于叶贤荣没有注意前方路况，加上没有保持安全距离，以致事发时闪避不及。

叶贤荣已在2016年承认一项疏忽驾驶导致他人严重受伤的罪状，被判罚款5000元及吊销各级驾照三年。在车祸索赔案中，肇祸司机一旦被裁定须负赔偿责任，将由保险公司代为支付赔偿金。（人名译音）