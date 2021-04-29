心理健康求助电话增加 触爱社会服务办研讨会助有需要家庭 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）和触爱社会服务总裁陈锦耀（左一），以及国家福利理事会执行理事长陈丽珊在研讨会上展示了“科技家庭我最行”计划的新标志。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 去年病毒阻断措施期间，慈善机构触爱社会服务接到关于心理健康的求助电话增加58％，有关家庭暴力的求助更激增七倍。为协助社会服务机构和相关政府机构更好地帮助有需要的家庭，触爱社会服务（TOUCH Community Service）在昨天和今天举行首届以家庭为主题的研讨会，汇集了来自社会服务、教育和医疗等领域的专家及学者共同探讨与家庭有关的课题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 触爱社会服务 科技家庭我最行 心理健康 唐振辉 勇敢追梦展现才华 2021“新空下”开放报名 2021年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则