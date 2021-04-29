心理健康求助电话增加 触爱社会服务办研讨会助有需要家庭

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年4月29日 5:00 AM

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）和触爱社会服务总裁陈锦耀（左一），以及国家福利理事会执行理事长陈丽珊在研讨会上展示了“科技家庭我最行”计划的新标志。（白艳琳摄）
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）和触爱社会服务总裁陈锦耀（左一），以及国家福利理事会执行理事长陈丽珊在研讨会上展示了“科技家庭我最行”计划的新标志。（白艳琳摄）

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去年病毒阻断措施期间，慈善机构触爱社会服务接到关于心理健康的求助电话增加58％，有关家庭暴力的求助更激增七倍。

为协助社会服务机构和相关政府机构更好地帮助有需要的家庭，触爱社会服务（TOUCH Community Service）在昨天和今天举行首届以家庭为主题的研讨会，汇集了来自社会服务、教育和医疗等领域的专家及学者共同探讨与家庭有关的课题。

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