车撞路墩狂燃四人烧伤 涉酒驾司机被捕

车子失控撞断路墩，冲入树丛后侧翻，起火狂烧20分钟，四人烧伤，司机涉醉酒驾驶被捕。

这起事故于本周一（4月26日）傍晚7时许发生，地点是裕廊山一带，靠近ATC钓虾场附近。

钓虾场东主萧志光（50岁）受访时表示，当时虾场内有10多人，听到巨响后，都立即跑过去查看。他透露，他们赶到时，车内的七名乘客及司机都已经自行爬出来。

“我的一名朋友本身曾经接受训练，于是拿着店内的灭火器协助灭火，但车身火势持续延烧20分钟。”

据悉，当时货车往下山的方向行驶，相信是因雨天路滑，加上司机喝了酒，才会失控撞断路墩，冲入树丛后翻覆。

根据公众拍下的视频，火势吞噬了整辆货车。

在视频中，有公众称，所幸货车没有冲下山，否则后果不堪设想。

警方受询时指出，警方在26日当天傍晚7时26分接获投报，4名年龄介于17岁至21岁的乘客，在神志情清醒下被送往医院，22岁男司机则因酒驾被逮捕，调查工作进行中。

民防部队表示，民防人员使用一个水枪扑灭火势，并将一人送往国大医院，另外三人则送往黄廷方综合医院，起火原因仍在调查中。

萧志光透露，当时除了有五辆救护车之外，还有约四辆警车及数辆警方电单车，10多名警员一直调查至晚上10时许方才离开。

“当时的火势很猛烈，最先抵达的是一辆红犀牛，之后大型民防消防车也赶来支援，并成功扑灭火势。”

完整报道，请翻阅2021年4月29日的《新明日报》。